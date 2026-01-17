sábado, enero 17, 2026
30 C
Nueve de Julio
sábado, enero 17, 2026
30 C
Nueve de Julio
Clima

Tormentas y lluvias se aguardan para el final de este sábado con descenso de la temperatura

Un frente frío que avanza de oeste a este traerá lluvias y tormentas de variada intensidad este sábado, con algunas tormentas fuertes especialmente en la tarde y noche. Se espera que las condiciones mejoren hacia la madrugada del domingo

0
Este sábado, un frente frío que se desplaza de oeste a este afectará varias regiones del país, generando lluvias y tormentas de diversa intensidad. A lo largo de la jornada, algunas de estas tormentas podrían llegar a ser localmente fuertes, especialmente durante la tarde y la noche, lo que generará un ambiente inestable en muchas zonas. Sin embargo, las condiciones climáticas comenzarán a mejorar entre la noche de hoy y la madrugada del domingo, con la disipación de la actividad tormentosa.

Para el domingo, se espera la llegada de vientos del sudeste, con ráfagas intensas que afectarán especialmente los municipios costeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del este provincial. Este fenómeno podría generar un leve incremento en el nivel del Río de la Plata, lo que podría afectar a zonas cercanas a la costa. A pesar de estas condiciones ventosas, no se anticipan más tormentas significativas para la jornada dominical.

De cara a la próxima semana, el pronóstico es más tranquilo. Se prevé que el clima se estabilice, sin fenómenos meteorológicos importantes, lo que permitirá que las temperaturas y el tiempo se normalicen para el comienzo de la semana laboral.

