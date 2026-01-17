sábado, enero 17, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
sábado, enero 17, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
Fútsal

Se definieron todas las zonas del Torneo más atractivo del verano

Y desde este lunes arranca la etapa de eliminatorias directas, donde los equipos comienzan a disputar los cruciales partidos que determinarán los semifinalistas y el camino hacia la final

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La sexta jornada estuvo llena de emoción, ya que todos los equipos luchaban por un lugar en los cuartos de final. En la Zona “D”, el partido entre Cerveceros y Lácteos Aurora, que terminó 3-2 a favor de los primeros, definió los tres primeros puestos de la zona. Cerveceros terminó como líder, Lácteos Aurora en tercer lugar y Pinturería Pintar, que no jugó, quedó en el segundo puesto gracias a la diferencia de goles.

En la Zona “A”, Roma F5 se impuso ante Nuevas Tierras, logrando el segundo lugar en la zona, mientras que Nuevas Tierras quedó tercero.
En la Zona “B”, Deportivo Paraguayo avanzó por diferencia de goles, después de empatar 4-4 contra Industrias 9 de Julio. Finalmente, en la Zona “C”, Dana Equipamientos, que comenzó la jornada en el último lugar, sorprendió al vencer a Dennehy FC y terminó en el segundo puesto.

Partidos de eliminación directa:
El lunes 19, los segundos y terceros de cada zona se enfrentarán en una jornada de partidos a muerte súbita:

  • 20:30 Roma F5 vs 7L Los de Siempre

  • 21:30 Nuevas Tierras vs Dana Equipamientos

  • 22:30 Manga de Gatos vs Lácteos Aurora

  • 23:30 Deportivo Paraguayo vs Pinturería Pintar

En todos estos partidos no habrá empate: si los equipos igualan en tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos extra de 5 minutos cada uno, y en caso de persistir el empate, se definirá por penales.

El camino a la final:
Los cuatro ganadores avanzarán a la siguiente fase, donde se enfrentarán con los primeros de cada zona. Las semifinales se jugarán el viernes, y la gran final será el lunes 26 de enero.

A continuación, los detalles de las posiciones finales por zona:

Torneo de Futsal 2026 – Posiciones finales:

Zona A

  1. LPS: 9 puntos

  2. Roma F5: 4 puntos

  3. Nuevas Tierras: 3 puntos

  4. LVFC: 1 punto

Zona B

  1. El Rancho Agro: 9 puntos

  2. Manga de Gatos: 6 puntos

  3. Deportivo Paraguayo: 1 punto

  4. Industrias 9 de Julio: 1 punto

Zona C

  1. Doña Tota: 7 puntos

  2. Dana Equipamientos: 4 puntos

  3. 7L Los de Siempre: 3 puntos

  4. Dennehy FC: 3 puntos

Zona D

  1. Cerveceros: 7 puntos

  2. Pinturería Pintar: 5 puntos

  3. Lácteos Aurora: 4 puntos

  4. Befix: 0 puntos

La fase decisiva promete grandes emociones y sorpresas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6105

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR