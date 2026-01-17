Se definieron todas las zonas del Torneo más atractivo del verano

La sexta jornada estuvo llena de emoción, ya que todos los equipos luchaban por un lugar en los cuartos de final. En la Zona “D”, el partido entre Cerveceros y Lácteos Aurora, que terminó 3-2 a favor de los primeros, definió los tres primeros puestos de la zona. Cerveceros terminó como líder, Lácteos Aurora en tercer lugar y Pinturería Pintar, que no jugó, quedó en el segundo puesto gracias a la diferencia de goles.

En la Zona “A”, Roma F5 se impuso ante Nuevas Tierras, logrando el segundo lugar en la zona, mientras que Nuevas Tierras quedó tercero.

En la Zona “B”, Deportivo Paraguayo avanzó por diferencia de goles, después de empatar 4-4 contra Industrias 9 de Julio. Finalmente, en la Zona “C”, Dana Equipamientos, que comenzó la jornada en el último lugar, sorprendió al vencer a Dennehy FC y terminó en el segundo puesto.

Partidos de eliminación directa:

El lunes 19, los segundos y terceros de cada zona se enfrentarán en una jornada de partidos a muerte súbita:

20:30 Roma F5 vs 7L Los de Siempre

21:30 Nuevas Tierras vs Dana Equipamientos

22:30 Manga de Gatos vs Lácteos Aurora

23:30 Deportivo Paraguayo vs Pinturería Pintar

En todos estos partidos no habrá empate: si los equipos igualan en tiempo reglamentario, se jugarán dos tiempos extra de 5 minutos cada uno, y en caso de persistir el empate, se definirá por penales.

El camino a la final:

Los cuatro ganadores avanzarán a la siguiente fase, donde se enfrentarán con los primeros de cada zona. Las semifinales se jugarán el viernes, y la gran final será el lunes 26 de enero.

A continuación, los detalles de las posiciones finales por zona:

Torneo de Futsal 2026 – Posiciones finales:

Zona A

LPS: 9 puntos Roma F5: 4 puntos Nuevas Tierras: 3 puntos LVFC: 1 punto

Zona B

El Rancho Agro: 9 puntos Manga de Gatos: 6 puntos Deportivo Paraguayo: 1 punto Industrias 9 de Julio: 1 punto

Zona C

Doña Tota: 7 puntos Dana Equipamientos: 4 puntos 7L Los de Siempre: 3 puntos Dennehy FC: 3 puntos

Zona D

Cerveceros: 7 puntos Pinturería Pintar: 5 puntos Lácteos Aurora: 4 puntos Befix: 0 puntos

La fase decisiva promete grandes emociones y sorpresas.