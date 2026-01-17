El Triunfo celebra un hito histórico con la asunción de la primera mujer al frente de un Destacamento Policial en el Partido de Lincoln

- Advertisement -

Este viernes 16 de enero, la localidad de El Triunfo, perteneciente al Partido de Lincoln, fue escenario de un importante cambio en la estructura de seguridad local.

En un acto oficial presidido por el Jefe Departamental de Lincoln, Comisario Inspector Rodríguez, se procedió al relevo del Capitán Gastón Travella, quien hasta ese momento estaba al frente del Destacamento Policial de la localidad. A partir de ahora, el cargo será ocupado por la Teniente Débora Bonacci, quien se convierte en la primera mujer en la historia de la Departamental de Lincoln en asumir el mando de una dependencia policial.

El acto contó con la presencia de importantes figuras de la comunidad y el ámbito de seguridad, como el Secretario de Seguridad de Lincoln, Oscar Carrizo; el Delegado Municipal de El Triunfo, Sergio Blanco; y el Jefe de la Comisaría de Lincoln, Subcomisario Gabriel Mansilla.

Según fuentes oficiales, la elección de la Teniente Bonacci para este cargo es el reconocimiento a su destacada trayectoria en la Institución Policial. Hasta el momento, Bonacci se desempeñaba como oficial de servicio en la Comisaría de Lincoln, donde adquirió valiosos conocimientos en materia judicial y en la gestión de personal, demostrando siempre un compromiso ejemplar con su labor y con la comunidad.

“Al momento de determinar quién asumiría este desafío, no hubo dudas en elegir a la Teniente Bonacci. Su responsabilidad, profesionalismo y trayectoria la hacen la persona indicada para seguir adelante con el excelente trabajo realizado hasta ahora”, expresó el Comisario Inspector Rodríguez durante el acto de relevo.

Este hecho marca un hito en la historia policial de la región, dejando un precedente importante para futuras generaciones y destacando el rol creciente de las mujeres en la fuerza policial.

La Teniente Bonacci, visiblemente emocionada por el desafío que asumirá, agradeció a las autoridades presentes y aseguró que continuará trabajando con el mismo empeño y dedicación para garantizar la seguridad de la comunidad de El Triunfo.

Este cambio representa un avance significativo hacia la igualdad de género en el ámbito policial, reforzando el compromiso de la Institución con la profesionalización y la incorporación de nuevas perspectivas al servicio de la sociedad.