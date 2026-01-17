Alerta amarilla por tormentas fuertes en un amplio sector bonaerense

- Advertisement -

A las 6:23 de la mañana de este sábado, un amplio sector de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla debido a la posibilidad de fenómenos meteorológicos que podrían generar daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. El fenómeno abarca principalmente los distritos de Nueve de Julio y áreas cercanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para las próximas horas tormentas fuertes, con ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo, especialmente hacia la noche. La máxima para hoy se espera que alcance los 33°C, lo que sumará al riesgo de inestabilidad climática y un aumento en el malestar térmico.

Para el día domingo, las condiciones mejorarán. Se espera un día soleado con temperaturas más agradables. La mínima se registrará en los 14°C, mientras que la máxima rondará los 30°C, lo que brindará un respiro a la región tras las tormentas del sábado.

Los habitantes de las zonas bajo alerta amarilla deben estar atentos a las actualizaciones del SMN y tomar precauciones para evitar daños a la propiedad y posibles inconvenientes en las actividades cotidianas. Se recomienda resguardarse en lugares cerrados ante posibles tormentas severas.