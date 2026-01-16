viernes, enero 16, 2026
31.3 C
Nueve de Julio
Policiales

Operativos en Nueve de Julio: Detención de Imputado con Pedido de Captura y Esclarecimiento de Robo

El detendio era requerido por la Justica del Departamento Judical de San Martín

La Policía de Seguridad Comunal, en coordinación con la superioridad, ha implementado operativos de saturación en toda nuestra jurisdicción con el objetivo de prevenir delitos y controlar el acceso de personas foráneas. En el marco de estos operativos, se logró la identificación de un hombre en Urquiza y Ruta N° 65, quien resultó tener un “pedido de detención activo” emitido por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de San Martín.

Aprehensión de Delincuente y Robo Esclarecido

En otro procedimiento, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre en las intersecciones de Azcuénaga y Vaschetti, quien se encontraba circulando en una bicicleta Rod. 29, la cual había sido sustraída en horas de la mañana cerca de la estación de trenes. El sujeto, con antecedentes penales, fue detenido y puesto a disposición del magistrado interviniente del Departamento Judicial de Mercedes.

Alerta sobre Delitos Virtuales: Estafas Bancarias

Desde esta Policía, hacemos un llamado de alerta a la comunidad en relación con las crecientes “Estafas Virtuales”. Se ha detectado que delincuentes, haciéndose pasar por empleados de bancos, empresas o entidades gubernamentales, contactan a los vecinos solicitando información personal para luego acceder a sus cuentas bancarias, realizar compras no autorizadas o solicitar créditos. Recomendamos enfáticamente NO brindar ningún dato personal y cortar la llamada inmediatamente. Ante cualquier sospecha, se debe notificar a esa Policía de forma urgente.

