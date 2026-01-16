Falleció Jorge García, “El Paisano Mireya”: un ícono de la cultura y el folklore de la región

La comunidad criolla y campera del distrito Nueve de Julio, su peblo natal, Dudignac y la zona se desertó con la partida de Jorge García, conocido popularmente como “El Paisano Mireya”. Un hombre que, a lo largo de su vida, supo representar con orgullo las tradiciones del campo y la cultura gaucha, falleció dejando una huella imborrable en la historia social y festiva de la región.

García, oriundo de Dudignac, comenzó su carrera en el mundo de la radio en los años 90, cuando Gustavo Tinetti le abrió las puertas de LT33. Con una voz inconfundible y una pasión por el folklore argentino, Jorge rápidamente conquistó los corazones de los oyentes de toda la región. Durante más de 15 años, su programa se convirtió en un referente, llevando a los hogares de localidades como Lincoln, La Pampa, Pehuajó, Carlos Casares, Bolívar, Los Toldos, Chacabuco y Bragado, Carlos Tejefor, Tapalque, entre otras, la esencia del campo, la música folclórica y las tradiciones que él tanto amaba junto a versos y payadas.

El Paisano Mireya no fue solo un animador de radio, sino un hombre de campo a quien le gustaba llevar su amor por la cultura gaucha a cada rincón de la región. Fue recitador, payador y animador improvisado en innumerables festivales de jineteadas y domas, siendo su presencia habitual en la Jineteada de Reyes Magos del Club San Martín, un evento que congregaba a familias enteras en torno a las tradiciones de la vida rural.

Además de su trabajo como animador, García también se dedicó a la labor de instalar cables para las redes de telefonía en la cuadrilla de Entel, dejando claro su espíritu trabajador y su conexión con la comunidad. Su voz cálida y su estilo cercano a la gente, combinados con su pasión por el folklore, hicieron de él una figura querida en la región. Pablito Albano lo guiaba desde la puesta en el aire como operador de la querida LT33 cada sabado a hora buen temprano.

El legado de “El Paisano Mireya” se extendió más allá de la radio, ya que también tuvo un importante rol a nivel nacional. Fue conductor del Campeonato Federal del Asado, realizado en la emblemática Avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde su presencia se convirtió en un símbolo de la pasión por la gastronomía y las tradiciones argentinas.

Con su partida, la comunidad criolla y campera pierde a un hombre de campo que, con su voz y su dedicación, supo representar la verdadera esencia de las tradiciones argentinas. A su familia, amigos y a todos aquellos que lo admiraron, les extendemos nuestras más sinceras condolencias en este momento tan doloroso.

Jorge García, “El Paisano Mireya”, deja un legado que permanecerá vivo en las historias y recuerdos de quienes compartieron con él las festividades, las tardes de radio y la alegría de las celebraciones criollas. Su figura y su voz seguirán resonando en el corazón de la comunidad de Dudignac, Nueve de Julio y más allá, en cada rincón donde el folklore y la cultura del campo argentino sigan siendo parte de la vida de su gente, habieno ecibido un reconocimientodel Concejo Dliberante de Nueve de Julio a su trayectoria y fomento de lo popular.