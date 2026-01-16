Entrenador de Club Deportivo de Bragado detenido por presunto abuso sexual de menores

Un entrenador de un reconocido club de actividades deportivas de Bragado fue detenido este jueves por la policía local, acusado de abuso sexual de una menor que asistía a la institución para practicar deportes. La denuncia fue impulsada por la madre de la víctima, quien radicó la denuncia ante la Ayudantía Fiscal de la ciudad. La investigación está siendo coordinada por la fiscal Virginia Pérez, con la intervención de la Comisaría de la Mujer y la UFI 2, que también está investigando un posible vínculo con otros dos casos de abuso que involucrarían a menores que asistían al mismo club.

El imputado, un hombre de 46 años, fue detenido en el marco de la causa que comenzó en mayo de 2025 y que ha conmocionado a la comunidad de Bragado. La denuncia inicial fue presentada por la madre de la víctima, quien relató los presuntos hechos de abuso ocurridos mientras la joven participaba de las actividades deportivas. A raíz de esta denuncia, las autoridades decidieron abrir una investigación que permitió esclarecer la gravedad de los hechos.

Las autoridades judiciales han confirmado que el acusado quedó detenido en la tarde de este jueves y será trasladado ante el Juzgado de Garantías 1 de Mercedes, que tiene la competencia sobre la causa. La situación del imputado se complica aún más, ya que la investigación ha revelado indicios de su posible implicación en otros dos casos de abuso, los cuales habrían ocurrido en circunstancias similares. Sin embargo, los padres de las otras menores decidieron proteger a las víctimas y no exponerlas públicamente, solicitando que sus identidades sean mantenidas en reserva para preservar su bienestar emocional.

La causa sigue bajo estricta investigación para confirmar la veracidad de las denuncias y determinar el alcance de los hechos. Las autoridades aseguraron que se están realizando las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y garantizar que se haga justicia. A su vez, expresaron que se encuentran en contacto con las víctimas y sus familias, brindándoles contención y apoyo psicológico durante todo el proceso judicial.

El club deportivo donde se desarrollaron los hechos ha quedado en el centro del debate público, y la comunidad de Bragado está expectante ante el avance de la causa. Por su parte, las autoridades locales y provinciales han hecho un llamado a la sociedad para que continúe colaborando con la justicia, respetando el derecho a la privacidad de las víctimas y sus familias, al tiempo que se garantiza una investigación transparente y exhaustiva.

La detención de este entrenador marca un paso importante en la lucha contra el abuso sexual infantil, pero también pone en evidencia la necesidad de continuar trabajando en la protección de los menores dentro de instituciones deportivas y educativas.