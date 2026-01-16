El otro combate de San Lorenzo

- Advertisement -

Si hablamos del Combate de San Lorenzo, seguramente, se nos aparecerá la imagen del glorioso ejército de los Granaderos a Caballo comandados por el General José de San Martín, venciendo en febrero de 1813 al ejército invasor realista en nuestras tierras. Sin embargo, no fue el único combate de los ejércitos patrios en nuestras tierras. El 16 de enero de 1846, hace 180 años, el General Lucio Mansilla comando en estas mismas tierras sanlorencinas las tropas que, como parte de la gesta de la Guerra del Paraná, expulso a los imperios invasores de Francia e Inglaterra que pretendían apoderarse de nuestro Río Paraná. La defensa del río y nuestra soberanía, una pelea que lejos de ser historia tiene plena actualidad.

Controlar el Paraná para controlar Sudamérica

El combate de San Lorenzo, como mencionamos, fue parte de un conflicto mucho mayor, poco difundido como tal en la historia oficial nacional. Estamos hablando de La Guerra del Paraná, un conflicto bélico que se extendió desde 1845 a 1850 y que tuvo entre sus capítulos más conocidos y gloriosos la Batalla de la Vuelta de Obligado y la Batalla de Punta Quebracho.

Pero fue más que un par de batallas, fue sin dudas una gesta liderada por el entonces líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, contra la intención de los imperios más poderosos del momento, Inglaterra y Francia, por la soberanía sobre nuestros ríos y la posibilidad soberana de autodeterminación de nuestra naciente nación sobre su comercio y sus vías navegables.

Esta guerra tuvo como centro la intención de los imperios de navegar, comerciar, y a fin de cuentas controlar la Cuenca del Plata y su principal afluente, el Río Paraná, puerta de entrada y de salida del comercio no solo de nuestro país sino de todo nuestro subcontinente.

Los franceses asentados en Montevideo habían iniciado en 1938 el bloqueo a los puertos de la Confederación para forzar que se privilegien sus intereses comerciales. En 1846, aliados a los ingleses, también con gran influencia en Uruguay, iniciaron una campaña bélica y comercial para burlar el decreto del 22 de enero de 1841 que había declarado cerrados los ríos Paraná y Uruguay a la navegación de todo buque que no fuese patentado por el gobierno argentino bajo el pabellón nacional, considerando a los invasores verdaderos piratas.

Previamente, bloquearon todos los puertos de la Confederación, robaron parte de la escuadra del Almirante Brown y tomaron la isla Martín García.

Obligado y después.

El 20 de noviembre de 1845, en la Vuelta de Obligado, se libró el combate más conocido de esta guerra, y por el cual cada año conmemoramos el día de la Soberanía. En aquel enfrentamiento recordado por la estrategia patriota de cruzar cadenas a través del río, a pesar de la férrea defensa argentina y de asestar grandes pérdidas al convoy pirata, la avanzada imperial logro seguir viaje con destino a su objetivo que no era otro que comerciar con las provincias rebeldes de la Confederación como Corrientes, y con el Paraguay y por sobre todo dejar sentado el precedente de que podrían navegar nuestros ríos, sin ningún permiso del país.

El 9 de enero Mansilla, a cargo de las operaciones de la Guerra del Paraná, escribe a su par, el General Manuel Corbalán, una carta describiendo el combate: