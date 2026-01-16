Las pujas por los primeros puestos da intensidad a la competencia

- Advertisement -

La jornada de hoy promete emoción y tensión en el Torneo de Futsal, con encuentros que definirán las posiciones finales de las cuatro zonas. A partir de allí, los equipos que se ubiquen en el segundo y tercer lugar de cada zona avanzarán a los partidos de eliminación directa, que comenzarán el lunes.

La jornada arranca a las 20:30 hs en la zona “A”, donde Roma F5 se enfrentará a Nuevas Tierras para determinar quién ocupará el segundo y tercer puesto, con LPS ya clasificado en el primer lugar de la zona. A continuación, a las 21:30 hs en la zona “C”, Dana Equipamientos jugará contra Dennehy F.C. en un partido crucial para definir el segundo y tercer lugar de la zona. En primer lugar ya está Doña Tota, y 7L Los de Siempre ocupa el segundo puesto.

A las 22:30 hs, en la zona “D”, se destaca el enfrentamiento entre Cerveceros y Lácteos Aurora, donde se juegan los tres primeros puestos de la zona. Pinturería Pintar también está a la espera de lo que ocurra en este partido decisivo. Finalmente, la jornada se cerrará a las 23:30 hs con el encuentro entre Industrias 9 de Julio y Deportivo Paraguayo, que determinará quién ocupará el tercer puesto de la zona “B”, en la que El Rancho Agro y Manga de Gatos ya están clasificados en los primeros lugares.

Con estos partidos, se cierra la fase de zonas y se abren las puertas a la eliminación directa, donde los equipos deberán dar lo mejor de sí para avanzar hacia el título.