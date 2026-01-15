Amplio despliegue policial en Pehuajó: motos secuestradas, menores imputados y un aprehendido

- Advertisement -

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó desplegó durante el miércoles 14 de enero una serie de operativos y actuaciones policiales que derivaron en el secuestro de motocicletas por infracciones de tránsito, la recuperación de un rodado robado en la ciudad de Bragado y la aprehensión de un menor por un hecho de violencia en la vía pública.

En primer término, se llevaron a cabo operativos de prevención de ilícitos, control de tránsito e identificación de personas, desarrollados estratégicamente durante la nocturnidad en la zona céntrica de la ciudad. Las tareas se realizaron de manera conjunta entre personal de la Policía Comunal, el Destacamento de Seguridad Vial y agentes de la Guardia Urbana local (G.P.C.).

Como resultado de estos controles, se procedió al secuestro de cinco motocicletas de distintas cilindradas, al constatarse que carecían de la documentación obligatoria para circular. Además, se labraron múltiples actas de infracción en el marco de la Ley Nacional de Tránsito, principalmente por la falta de casco reglamentario, una de las infracciones más recurrentes detectadas durante los procedimientos. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Pehuajó, a cargo de la Dra. Cecilia Luciani.

Por otra parte, y a raíz de un llamado al Sistema de Emergencias 911, personal policial identificó en la vía pública una motocicleta marca Keller 110 cc, color gris, que había arribado momentos antes desde la ciudad de Bragado. El rodado era conducido por dos menores de 16 y 15 años, ambos domiciliados en Pehuajó.

Con la colaboración de los progenitores, se realizó la verificación de la numeración de chasis y motor, estableciéndose mediante el sistema informático policial que la motocicleta presentaba pedido de secuestro activo por haber sido sustraída en Bragado. En consecuencia, el rodado fue recuperado y los menores quedaron imputados en la causa, con intervención de la autoridad judicial competente.

Finalmente, en la madrugada de este jueves, personal policial acudió a la intersección de avenidas Dr. Alfonsín y Alem, donde procedió a la aprehensión de un joven de 17 años. Según se informó, el menor había generado disturbios en la zona céntrica e incitado a la pelea a personal femenino de la Guardia Urbana, a quien agredió físicamente con un golpe de puño, provocándole lesiones de carácter leve.

El joven fue trasladado a la sede policial e imputado por el delito de “Lesiones Leves en Flagrancia”. Tras las actuaciones correspondientes y conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Trenque Lauquen, el menor recuperó su libertad y fue entregado a su progenitor responsable.