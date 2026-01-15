Alerta Amarillo por Tormentas: Nueve de Julio y un amplio sector bonaerense afectados desde esta Madrugada

- Advertisement -

Este jueves 15 de enero, entre la madrugada y la tarde, un frente frío se desplazará de oeste a este sobre la provincia, generando condiciones propicias para la formación de tormentas de variada intensidad. Durante este fenómeno, se podrán registrar tormentas locales fuertes, acompañadas por frecuentes descargas eléctricas, intensas lluvias en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h en áreas puntuales.

Se estima que la lluvia acumulada podría oscilar entre los 15 y 50 mm, aunque en algunos lugares podría ser mayor. Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar progresivamente desde la tarde del jueves, en el sector oeste, extendiéndose hacia el este a medida que avanza el día.

Se recomienda a la población tomar precauciones debido a la posibilidad de eventos climáticos severos, especialmente en zonas de alta intensidad de tormentas.