Mi lectura del REM – diciembre 2025

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025, recopiló las proyecciones de 44 participantes — consultoras, centros de investigación y entidades financieras — sobre las principales variables macroeconómicas para los próximos meses y años. El REM estimaba una inflación mensual del 2,3% para diciembre de 2025, tanto en el nivel general como en el IPC Núcleo, con una trayectoria descendente hacia alrededor del 1,5% en junio de 2026 y cerrando ese año con una inflación interanual del 20%. (Ver imagen 1)

Sin embargo, el dato efectivo mostró una inflación del 2,8%, claramente por encima de lo esperado, lo que confirma que la desaceleración anticipada aún no se refleja en la dinámica de precios. (Ver imagen 2). El IPC Núcleo — que excluye precios regulados y estacionales — sigue mostrando una inflación firme, cercana al 3% mensual. Este nivel está muy lejos de lo que implicaría avanzar hacia el objetivo de que “la inflación comience con 0”. La situación puede leerse en dos planos:

1. Las expectativas mensuales muestran una senda descendente. En términos interanuales, el IPC Núcleo proyecta una reducción hacia 20,5% en diciembre de 2026, 12,7% en diciembre de 2027 y 9,0% en diciembre de 2028. (Ver imagen 3)

2. El IPC Nivel general sube desde mayo de 2025 (ver imagen 4), conjunto con la persistencia de un núcleo cercano al 3% mensual refleja lo que la literatura denomina inflación “sticky” o rígida: los precios que no dependen de factores estacionales ni regulados se ajustan lentamente y muestran resistencia a la baja.

Plano cambiario

El esquema de bandas cambiarias se actualiza al ritmo del IPC mensual de dos períodos anteriores. El techo de la banda comenzó el año en 1.529, se ubicará en 1.563 a fines de enero y en 1.607 hacia finales de febrero. Para diciembre de 2026, las expectativas del dólar oficial se corrigieron al alza: se proyecta en 1.753, un 3,5% por encima de la estimación de 1.668 publicada en el relevamiento de noviembre. (Ver imagen 5)

Actividad

Las proyecciones de crecimiento de la actividad se mantienen estables, con un PIB esperado en +3,5% para 2026.

Empleo

La tasa de desocupación abierta — personas sin trabajo que lo buscan activamente — se proyecta en 6,9% para el cuarto trimestre de 2026, bajando desde 7,3% en registros previos. (Ver imagen 6)

Este nivel se ubica claramente por debajo del promedio de 8,5% durante la gestión de Macri y apenas por debajo del 7,1% promedio de la gestión Fernández, si se excluye el efecto excepcional de la pandemia en 2020. (Ver imagen 7)