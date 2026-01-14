miércoles, enero 14, 2026
34.8 C
Nueve de Julio
Fútsal

Con la quinta fecha el Torneo entra en una etapa de definiciones

Desde la Zona “D” hasta la “B”, los equipos luchan por un lugar en la siguiente instancia, sabiendo que los resultados de hoy y del viernes serán determinantes para las clasificaciones finales

0
Esta noche, el Torneo de Futsal entra en una etapa definitoria. En la quinta fecha, los equipos comienzan a jugarse la clasificación en sus respectivas zonas, con los primeros lugares en juego y todo por decidir. Si bien la verdadera definición de posiciones llegará la próxima semana, los partidos de hoy y el viernes tendrán un impacto directo sobre cómo se acomodan los equipos para los cruces de los lunes y martes.

A las 20:30 hs, Pinturería Pintar se enfrenta a Befix en la Zona “D”. A pesar de que esta zona está totalmente abierta, donde cualquiera de los cuatro equipos puede clasificar, hoy será un día clave para conocer quién se posiciona mejor para seguir avanzando.

A las 21:30 hs, LPS y LVFC jugarán por la Zona “A”. LPS lidera con dos victorias, y una nueva victoria o empate le garantizaría el primer puesto, mientras que LVFC se juega la clasificación, con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la lucha.

A las 22:30 hs, se vivirá el partido más esperado de la noche: El Rancho Agro vs. Manga de Gatos, ambos con puntaje perfecto, ganando sus dos partidos. Este enfrentamiento definirá quién se queda con el primer puesto de la Zona “B”, y promete ser un duelo cargado de emociones y tensión.

Por último, a las 23:30 hs, 7L Los de Siempre se medirá contra Doña Tota en la misma zona. Los de Siempre llegan con 3 puntos, mientras que Doña Tota tiene 4, lo que pone aún más presión a un partido que definirá mucho para ambos equipos. Sin embargo, aún quedará la incógnita de cómo se resolverá esta zona, ya que Dennehy FC tiene su partido el viernes y podría cambiar las posiciones.

Con esta quinta fecha, el Torneo de Futsal comienza a tomar forma, y los equipos saben que cada punto cuenta para encarar las definiciones de la próxima semana.

