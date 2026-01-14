Con la quinta fecha el Torneo entra en una etapa de definiciones

Esta noche, el Torneo de Futsal entra en una etapa definitoria. En la quinta fecha, los equipos comienzan a jugarse la clasificación en sus respectivas zonas, con los primeros lugares en juego y todo por decidir. Si bien la verdadera definición de posiciones llegará la próxima semana, los partidos de hoy y el viernes tendrán un impacto directo sobre cómo se acomodan los equipos para los cruces de los lunes y martes.

A las 20:30 hs, Pinturería Pintar se enfrenta a Befix en la Zona “D”. A pesar de que esta zona está totalmente abierta, donde cualquiera de los cuatro equipos puede clasificar, hoy será un día clave para conocer quién se posiciona mejor para seguir avanzando.

A las 21:30 hs, LPS y LVFC jugarán por la Zona “A”. LPS lidera con dos victorias, y una nueva victoria o empate le garantizaría el primer puesto, mientras que LVFC se juega la clasificación, con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la lucha.

A las 22:30 hs, se vivirá el partido más esperado de la noche: El Rancho Agro vs. Manga de Gatos, ambos con puntaje perfecto, ganando sus dos partidos. Este enfrentamiento definirá quién se queda con el primer puesto de la Zona “B”, y promete ser un duelo cargado de emociones y tensión.

Por último, a las 23:30 hs, 7L Los de Siempre se medirá contra Doña Tota en la misma zona. Los de Siempre llegan con 3 puntos, mientras que Doña Tota tiene 4, lo que pone aún más presión a un partido que definirá mucho para ambos equipos. Sin embargo, aún quedará la incógnita de cómo se resolverá esta zona, ya que Dennehy FC tiene su partido el viernes y podría cambiar las posiciones.

Con esta quinta fecha, el Torneo de Futsal comienza a tomar forma, y los equipos saben que cada punto cuenta para encarar las definiciones de la próxima semana.