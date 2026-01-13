martes, enero 13, 2026
Fútsal

Goleadas y partidos intensos en la cuarta fecha del Torneo en Atlético

Con cuatro triunfos contundentes, se disputó anoche una nueva jornada del certamen, que ya empieza a definir los cruces de cara a los play offs del próximo lunes 19

Se disputó anoche la cuarta fecha del Torneo de Futsal, competencia que como todos los veranos despierta un gran interés en nuestro medio. La jornada estuvo marcada por partidos muy intensos, varias goleadas y jugadas que fueron ampliamente festejadas por el público presente.

En esta oportunidad hubo cuatro ganadores y todos lo hicieron por diferencias importantes, cuando aún restan las dos fechas de esta semana para terminar de definir las posiciones. A partir del lunes 19 comenzará la etapa de play offs, que se disputará por eliminación directa y tendrá su desenlace el lunes 26, con las finales del torneo.

Los resultados de la fecha fueron los siguientes: Doña Tota venció a Dennehy F.C. por 5 a 1; Lácteos Aurora goleó a Befix 10 a 2; Manga de Gatos superó a Deportivo Paraguayo 6 a 2; y Nuevas Tierras derrotó a LVFC por 4 a 1.

