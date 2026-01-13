Día Mundial contra la Depresión: la importancia de visibilizar y combatir este disturbio Mental

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión, una jornada dedicada a sensibilizar sobre la importancia de reconocer y tratar esta condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. La depresión es un trastorno mental que impacta negativamente la vida diaria de quienes la padecen, y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 332 millones de personas en el planeta enfrentan esta enfermedad.

Datos clave sobre la depresión

Se estima que el 5,7% de los adultos a nivel global sufren de depresión.

Afecta más a las mujeres que a los hombres.

La depresión puede llevar a pensamientos suicidas, un riesgo que aumenta si no se trata adecuadamente.

Existen tratamientos eficaces para la depresión, tanto para formas leves como graves.

Síntomas más comunes

Las personas que padecen depresión suelen presentar síntomas tales como:

Dificultades para concentrarse.

Sentimientos de culpa excesiva o baja autoestima.

Falta de esperanza en el futuro.

Pensamientos de muerte o suicidio.

Alteraciones del sueño.

Cambios en el apetito o en el peso.

Sensación de cansancio extremo o falta de energía.

Este trastorno puede afectar todos los aspectos de la vida, desde la interacción social hasta el desempeño laboral o académico.

¿Qué hacer ante la depresión?

Si bien la depresión es una condición seria, existen estrategias que pueden ayudar a quienes la padecen:

Intentar mantener las actividades que anteriormente solían ser placenteras.

Mantener el contacto con amigos y familiares cercanos.

Practicar ejercicio regularmente, incluso con caminatas cortas.

Establecer hábitos regulares de alimentación y descanso.

Evitar el consumo de alcohol y drogas, ya que pueden agravar los síntomas.

Hablar abiertamente con alguien de confianza sobre cómo se siente.

Consultar a un profesional de la salud.

El papel crucial de los profesionales de la salud

Los profesionales de atención primaria, incluidos los farmacéuticos, juegan un rol fundamental en el diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión. Estos especialistas son esenciales no solo por su accesibilidad, sino también por la continuidad en la atención que brindan. Un diagnóstico precoz puede llevar a una intervención más eficaz, mejorando la calidad de vida del paciente y reduciendo el riesgo de recaídas.

La lucha contra la depresión es una tarea colectiva. Al visibilizarla y ofrecer el apoyo necesario, podemos ayudar a quienes la padecen a encontrar un camino hacia la recuperación.