Día Internacional de Besar a un Pelirrojo: una celebración para erradicar mitos

El 12 de enero es un día peculiar y lleno de sorpresas para los pelirrojos, ya que se celebra el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. ¡Sí, has leído bien! Esta fecha, en la que los pelirrojos –tanto naturales como teñidos– se convierten en los protagonistas de miradas y besos, es todo un homenaje a esta característica tan única y a menudo incomprendida.

El origen de esta tradición

Este curioso día fue creado en 2009 por Derek Forgie, con la finalidad de destacar la singularidad de las personas pelirrojas y contrarrestar la discriminación que muchas veces sufren por su color de cabello. En un contexto donde algunos estigmatizan a los pelirrojos, el gesto de un beso es una manera simbólica de romper con esos prejuicios. Además, se gestó como respuesta al infame “Kick a Ginger Day” (Día de Golpear a un Pelirrojo), una cruel broma que nació en 2008, basada en un episodio de la serie South Park. En respuesta a esa violencia, el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo surgió como un acto de amor y aceptación.

¿Por qué tengo el cabello rojo?

El cabello rojo es producto de una menor producción de eumelanina (responsable de los tonos oscuros de cabello) y una mayor producción de feomelanina, que genera las tonalidades rojizas. Esta característica, aunque más común en algunas poblaciones caucásicas de Europa –como Escocia, Irlanda, y los países nórdicos–, es un rasgo fascinante y relativamente raro, ya que solo un poco más del 1% de la población mundial lo posee.

Curiosidades sobre los pelirrojos

Además de ser el centro de atención este 12 de enero, los pelirrojos tienen varias características interesantes: