Pronóstico de la semana para Nueve de Julio: Temperaturas entre 13° y 35° con lluvias aisladas el martes y jueves

El clima para esta semana en Nueve de Julio será caluroso en su mayoría, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C por la mañana y los 35°C por la tarde. Sin embargo, se esperan algunos episodios de lluvias aisladas el martes por la tarde-noche y el jueves al final del día. Este domingo marca el inicio de una semana con condiciones agradables, pero de rápido ascenso en las temperaturas.

La situación en Buenos Aires

Este segundo fin de semana del año en Buenos Aires estuvo marcado por un clima muy variable, con lluvias, ráfagas de viento y una nueva crecida en el Río de la Plata, debido al paso de un sistema de bajas presiones. La jornada del sábado fue gris y lluviosa, con ráfagas de hasta 50 km/h en la ciudad y fuertes lluvias que afectaron el AMBA. Sin embargo, para el domingo, el tiempo mejoró notablemente con cielos despejados y temperaturas que alcanzaron los 31°C, marcando un cambio radical en las condiciones.

Pronóstico detallado para Nueve de Julio:

Domingo 9 de enero Mín: 15°C Máx: 31°C

El día arrancará con temperaturas frescas, ideales para actividades al aire libre. El cielo estará parcialmente nublado, y las temperaturas subirán rápidamente hacia la tarde.

Lunes 10 de enero Mín: 21°C Máx: 34°C

Se prevé un día caluroso, con temperaturas cercanas a los 34°C. El clima será estable y soleado, lo que permitirá disfrutar de una jornada típica de verano.

Martes 11 de enero Mín: 20°C Máx: 29°C

El martes llegará con condiciones inestables. Se esperan chaparrones por la tarde y noche, que podrían disminuir las temperaturas en el final del día. La máxima rondará los 29°C, con un descenso hacia la noche.

Miércoles 12 de enero Mín: 23°C Máx: 31°C

El miércoles será un día de cielos despejados y temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 31°C. Perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Jueves 13 de enero Mín: 17°C Máx: 30°C

El jueves se mantendrá cálido, con máximas cercanas a los 30°C. Hacia la tarde-noche, se espera la llegada de lluvias aisladas que podrían aliviar ligeramente el calor.

Viernes 14 de enero Mín: 13°C Máx: 32°C

El viernes se presentará con temperaturas frescas a primera hora, pero el calor volverá a subir rápidamente, alcanzando los 32°C por la tarde. El cielo estará mayormente soleado.

Sábado 15 de enero Mín: 17°C Máx: 35°C

El sábado será un día extremadamente caluroso, con temperaturas que podrían superar los 35°C por la tarde. Ideal para tomar precauciones si se planea estar al aire libre.



Resumen de la semana:

Martes y jueves: Posibilidad de chaparrones por la tarde y noche.

Lunes, miércoles, viernes y sábado: Días soleados y calurosos, con temperaturas entre los 29°C y 35°C.

En resumen, la semana se presentará calurosa en su mayoría, con algunos chaparrones dispersos a mitad de semana. La ciudad experimentará temperaturas extremas, que podrían superar los 35°C el sábado, mientras que el martes y jueves podrían verse afectados por lluvias intermitentes.