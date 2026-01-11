A 15 años de su partida Alfredo Pio “Pety” Tinetti sigue presente en Facundo Quiroga

- Advertisement -

Este 11 de enero se cumplen 15 años desde que Alfredo Pio Tinetti, más conocido por su apodo de niño, “Pety”, se alejó de Facundo Quioga. Su partida, ocurrida en el año 2011, dejó un vacío profundo en la localidad que lo vio nacer y crecer y desarrollarse, su tierra natal, y en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su nombre no solo es recordado en la memoria de su familia y amigos cercanos, sino en cada rincón de la comunidad, donde fue un ejemplo de vida.

Pety, nacido el 16 de junio de 1952, fue el segundo de cinco hermanos, todos ellos marcados por una tragedia: la muerte súbita temprana, excepto al tercero – Fernando (hermano y amigo), quien sigue viviendo en Vedia donde formó su familia. Su ser y experiencia de vida le dio una perspectiva única, forjando en él una personalidad que lo hacía sobresalir como una persona especialmente comprensiva y empática. Siempre de buen humor y cariñoso.

La gente de Facundo Quiroga lo recuerda por su carisma, su sencillez y su capacidad de generar lazos de amistad con quienes lo rodeaban. “Pety” no era solo un vecino, era el amigo incondicional, el hombre con la sonrisa fácil y la palabra justa en los momentos más difíciles. A pesar de las circunstancias que tocó vivir, su carácter jamás se quebró. Su alegría, amabilidad y constante disposición para ayudar a los demás hicieron que fuera querido por todos.

A lo largo de su vida, Alfredo también tuvo un profundo amor por el fútbol, donde se destacó en las divisiones inferiores del Club Atlético Quiroga hasta ser jugdor de primera, un lugar que consideraba su segunda casa. Fue allí, en ese club que su padre, Ernesto Tinetti, también había liderado como presidente, donde Alfredo cultivó una pasión por el deporte que jamás dejó de lado. Además, fue presidente del club en una etapa importante para la institución, dejando un legado de trabajo y compromiso con su comunidad.

Desde lo comercial, además de ser Martillero Público y llevar adelante un Estudio Contable de Administración de Empresas y particulares, tras haber estudiado abogacía, era el representante de ‘Los Grobo SA’, en la zona.

Formó una familia con Virginia Calvo, su esposa, con quien tuvo cuatro hijos: Florencio, Felicitas, Bautista y Máximo. A pesar de su partida temprana, su amor y enseñanzas siguen presentes en ellos, quienes continúan su camino con el ejemplo de vida de su padre.

Hoy, 15 años después de su fallecimiento, la memoria de Alfredo “Pety” Tinetti sigue viva en los recuerdos de los que lo conocieron, en cada gesto amable que dejó su ejemplo y en el cariño que siempre supo transmitir. Como un buen vecino, como un amigo fiel, su legado sigue presente en los corazones de los que lo amaron.

Un vecino excepcional, un ser humano admirable, una pérdida irreparable.

Pety, siempre estará en el recuerdo de los quiroguenses y amigos que cosechó en la vida y de manera especial en su propia familia, y las de corazón ‘Violeta’.