“Colorado el 21”: La primera bola de la temporada en el Casino de Mar del Plata

La temporada estival en Mar del Plata comenzó con la tan esperada “primera bola” en el Casino Central. Este tradicional encuentro, que marca el inicio de la temporada de verano en uno de los casinos más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, reunió a más de 5.000 personas este sábado 10 de enero. La noche comenzó a las 20:00 horas con la presentación musical de Ornella & the Sugardaddies, acompañada de una exclusiva degustación de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli.

Luego del lanzamiento de la primera bola, el ambiente continuó vibrante con un DJ set en vivo, alargando la celebración hasta pasadas las primeras horas de la madrugada.

El evento fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia, Gonzalo Atanasof. En su discurso, Atanasof destacó las inversiones proyectadas para el sector, que incluyen una licitación de los casinos Hermitage, Sasso, Tandil y Miramar, con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos. Según el presidente de Lotería y Casinos, estas inversiones son fundamentales para generar empleo, mejorar la calidad de los servicios e instalaciones, y potenciar el turismo en la región.

Atanasof también hizo hincapié en el impacto que estas inversiones tendrán en las economías locales, un claro respaldo al turismo y al entretenimiento en un contexto económico desafiante.

“Este tipo de iniciativas no solo reflejan el compromiso del gobierno con el desarrollo económico de la región, sino que también subrayan la importancia de continuar con el impulso de un sector que siempre ha sido clave para la atracción de turistas en la provincia”, señaló Atanasof.

A la celebración asistieron varias figuras del ámbito político y cultural, como el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y el subsecretario de desarrollo comercial y promoción de inversiones, Ariel Aguilar, entre otros.

Por otro lado, aquellos que toman nota de los números, sabrán que el “Colorado el 21” de Mar del Plata fue la última de las primeras bolas de la temporada en la provincia. El jueves anterior, el Casino de Necochea ya había inaugurado su temporada con el mismo número, mientras que otros casinos de la región, como el de Tandil y Monte Hermoso, también celebraron el lanzamiento de su temporada con números de la suerte.

A lo largo de la noche, se destacó el impacto de estas actividades en el crecimiento económico de la ciudad y la generación de empleos, no solo en Mar del Plata, sino en toda la región.

Este lanzamiento en el Casino Central se consolidó como un evento de alto perfil, que no solo marca el inicio de la temporada de verano, sino que también pone en evidencia la importancia del Casino como uno de los motores turísticos de la provincia.