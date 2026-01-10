sábado, enero 10, 2026
28 C
Nueve de Julio
sábado, enero 10, 2026
28 C
Nueve de Julio
SaludSalud Pública

Chacabuco: falleció un hombre por hantavirus

Tenía 59 años y era oriundo de esa localidad bonaerense, pero estaba internado en Junín. Ya son tres los casos mortales de la enfermedad en territorio bonaerense, en pocos días.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En las últimas horas fue confirmada otra muerte por el brote de hantavirus. Se trata de un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que falleció internado en Junín en diciembre pasado, pero que fue confirmado como positivo de la enfermedad.

Así lo informó en un comunicado la Secretaría de Salud de Chacabuco: “En el marco del brote de Hantavirus que se vive a nivel nacional, con un considerable aumento de casos, la Secretaría de Salud del Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que fue detectado un caso positivo de dicho virus en un paciente de nuestra ciudad”.

El texto continúa: “El masculino, de 59 años, falleció en la ciudad de Junín el pasado 15 de diciembre, luego de presentar un síndrome febril agudo, acompañado de cefalea, tos, artralgias, mialgias y disnea. Tras realizar las pruebas pertinentes, se informa que se confirmó por Laboratorio Etiológico de Hantavirus por el Instituto INEV ‘Dr. Carlos Maiztegui’, la confirmación del diagnóstico”.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6097

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR