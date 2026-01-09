El Colegio de Médicos expresó su alarma por la posible privatización de hospitales y reunió de urgencia a su Consejo

- Advertisement -

La posibilidad de avanzar en un proceso de privatización de hospitales públicos impulsado por el gobierno nacional generó una fuerte reacción en el Colegio de Médicos de la provincia, que convocó de urgencia a su Consejo Directivo para analizar el escenario y fijar una posición institucional. La entidad, considerada una de las más influyentes del sistema sanitario provincial, expresó su “profunda preocupación” y un rechazo categórico a la iniciativa.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en que el plan del gobierno de Javier Milei debe ser tomado con seriedad y no como una mera expresión discursiva. En ese sentido, señalaron que las definiciones oficiales le dan entidad real a una política que podría modificar de manera estructural el funcionamiento del sistema público de salud.

Desde el Colegio advirtieron que la privatización de hospitales implicaría un cambio de paradigma con consecuencias directas sobre el acceso a la atención médica, especialmente para los sectores más vulnerables. “El sistema público garantiza cobertura universal, atención de alta complejidad y formación de profesionales, funciones que difícilmente puedan sostenerse bajo una lógica de mercado”, señalaron desde la entidad.

Otro de los puntos centrales abordados fue el impacto laboral. El Consejo alertó que una eventual transferencia de hospitales al sector privado pondría en riesgo la estabilidad de médicos, residentes y trabajadores de la salud, además de afectar las condiciones de trabajo y la planificación sanitaria a largo plazo.

Asimismo, remarcaron el rol estratégico de los hospitales públicos en situaciones de emergencia sanitaria, investigación y docencia, y advirtieron que su debilitamiento podría generar un colapso del sistema en su conjunto. “La salud no puede ser considerada un negocio”, fue una de las consignas que atravesó el encuentro.

Como resolución, el Colegio de Médicos decidió mantenerse en estado de alerta permanente, abrir canales de diálogo con otros actores del sector y promover un debate público amplio sobre el futuro del sistema de salud. No descartaron la adopción de medidas institucionales en caso de que el plan avance.

La postura del Colegio se suma a las crecientes manifestaciones de preocupación de distintos sectores de la salud, en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado y el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.