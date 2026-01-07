Hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles

La muerte de un joven de 14 años por hantavirus en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado y cuyo 70% de los casos se concentró en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos).
Mientras que de acuerdo al último Boletín Epidemiológico que emite el Ministerio de Salud bonaerense y llega hasta el 20 de diciembre, la ciudad de La Plata registró a lo largo del año pasado ocho casos confirmados, el número más alto entre todos los municipios, en un contexto de incremento general de la enfermedad y elevada letalidad.