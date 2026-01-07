Hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles

- Advertisement -

La muerte de un joven de 14 años por hantavirus en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado y cuyo 70% de los casos se concentró en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos).

La Municipalidad de San Andrés de Giles confirmó el diagnóstico el 2 de enero y la muerte de Rodrigo Morínigo, quien residía en la zona rural de esa localidad, se conoció en la madrugada del día 3. Debido a la evolución de su cuadro, fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde falleció.