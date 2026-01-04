Hacer costos impide que las apariencias engañen

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Parecía que la pandemia, la guerra de Ucrania o los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, habían modificado el mundo.

Apenas son catalizadores de algo que había comenzado en 2002.

La primera expresión se hizo notoriacon las subprime que puso en crisis al sistema bancario internacional y el globalista Obama la resolvió con un billón de dólares (salvando a los Bancos).

Se decía que los pobres no pagaban sus créditos.

Luego de correr mucha agua debajo del puente y con el diario del lunes es posible notar que había cambiado el mundo para siempre, a expensas del Partido Republicano: una revolución de los costos.

Bush (hijo) ordenó en 2002 dirigir el conocimiento científico para generar la tecnología que permitiera extraer el shale gas y el shale oil, debajo de los Estados Unidos (las reservas más importantes del planeta). Por eso sus científicos no se dedicaron a crear barbijos o filmar algas con submarinos y cámaras alquiladas.

Mientras, las empresas modificaban la manera de utilizar la tecnología.

En 2008 comenzaron a utilizar la nueva tecnología y en 2010 habían alcanzado el esquisto. Energía abundante y barata para el país más poderoso del mundo.

Puso a los empresarios industriales sobre los accionistas de los Bancos, haciendo retroceder al globalismo de los bancos (instalado en el mundo a través de Lenin -patrocinado por los banqueros) e imponiendo al nacionalismo americano industrialista.

Estratégicamente, la política estadounidense había cambiado: dejaron de necesitar invadir países y generar guerras para hacerse del petróleo de esos países.

Además, bajaron el costo de la producción de manera drástica: dejando al mundo sin la posibilidad de competir con ellos. Cualquier producto generado en otra parte del mundo (que no sea USA) es más caro.

Siendo el mayor perdedor: China. Ya no podrá subsidiar el trabajo de las empresas chinas que venden sus productos a remate (por debajo de la mitad de lo que cuesta en cada país -recuperaba la diferencia en la renta financiera, por eso sostenía al globalismo en Davos), porque defendían su trabajo destruyendo el trabajo del país en el que venden sus productos.

Antes, Estados Unidos, con la generación de bienes y servicios de tan bajos costos, se “había cargado” a Alemania (no se habló más de la “locomotora alemana” ni de Merkel, que exprimía la renta de la Comunidad Económica Europea) y a Francia.

De hecho, el pronóstico es que Europa será más pobre que los países más pobres de África hoy. África, adelantaría varios casilleros y es por eso que Estados Unidos y Rusia invierten tanto para que avance, mientras tratan de resolver el racismo de las clases blancas por sobre las demás.

Y, el hecho de sacar a Maduro de Venezuela (con vínculos con el narcotráfico invadiendo con sustancias a Estados Unidos y con reservas petroleras tan grandes como las de USA pretendiendo vender petróleo barato a China; además, una Venezuela globalizadora que dolarizó su economía, obligando a los pobres a pagar la comida como los más ricos de nuestro nordelta), define el horizonte de manera definitiva. Habrá que ver si Rusia no se ve obligada a abandonar su guerra quirúrgica y sacar en una sola operación a Zelensky y su banda del gobierno.

Milei está en problemas porque hace como los teros: apoya a Trump de palabra, pero el cuerpo lo pone destruyendo la industria, encareciendo los costos más la última novedad de pretender darle una salida al narcotráfico a través de “agujeros negros” en el blanqueo de capitales (porque el blanqueo está reglamentado para las actividades lícitas no declaradas y Caputo abrió una ventana para las actividades ilícitas. Pero los accionistas de los bancos no son tontos y no van a ir presos más tarde por hacer las estupideces que propone un ministro ignorante o narcotraficante -el tiempo dirá).

Además, Milei tendrá que sacar a China del país y para eso tiene que resolver, pagando, el swap utilizado. Por otra parte, tendrá que dejar de exportar energía, hacer costos y dársela aún subsidiada a nuestros empresarios, para que trabajen a full nuestras industrias.

Es decir, muy pronto, se dejará de hablar de que las cosas “cuestan lo que valen” (el precio que le ocurra a cualquiera) y comenzará a hacerse costos para agregar una ganancia justa (precio justo -8% sumado a los costos decía Santo Tomas de Aquino).

Justo eso que hace nuestra Intendente: costos. Para hacerse una idea de dónde está parada (por eso habrá calculado menos ingresos en el Presupuesto, estimando la capacidad de pago de nuestros comercios y empresas) y hacia dónde irían los acontecimientos, para poder maniobrar políticamente sobre ellos de algún modo, sin ser empujada por las circunstancias.

Porque el nacionalismo americano (de toda nuestra América, desde el polo sur al polo norte) es un nacionalismo de amor y paz.

Un nacionalismo humano: de este mundo (no del mundo de las ideas delirantes del globalismo -neoliberalismo y socialdemocracia o progresismo).

Es decir, a simple vista: nuestra Intendente, sin lugar a dudas, es humana.