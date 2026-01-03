- Advertisement -

Este sábado, 3 de enero, se cumplen 193 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas por parte de las fuerzas británicas, un acto contrario al derecho internacional que despojó a Argentina de su soberanía sobre el territorio. Las islas, que habían sido habitadas por autoridades argentinas desde 1820, fueron ocupadas violentamente por tropas británicas en 1833, reemplazando a la población argentina con súbditos británicos y estableciendo medidas restrictivas para evitar el regreso de argentinos. Los archipiélados le pertenecen por Bulas Papales al recocer el territoria de America a España y luego del desprendimiento de la peninsula Iberica de sus tierras recaen en el Virreynato del Río de La Plata, que pasa a Las Provincias Unidas del Río de La Plata y luego a Argenina.

Desde aquel día, la Argentina ha sostenido de manera ininterrumpida sus derechos soberanos sobre las islas, y ha sido respaldada en varias ocasiones por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, la resolución 2065 – recientemente recordada por Cadena Nueve- de 1965, adoptada sin votos en contra, reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, instando a ambas partes a negociar una solución pacífica, haciendo prevaler que son Argentinas.

Es importante destacar que el Reino Unido, con su constante presencia militar y actos unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales, sigue desoyendo estos llamados internacionales. Estos actos son rechazados por Argentina, que también ha protestado enérgicamente por la presencia de fuerzas de seguridad de otros países en las islas, lo que va en contra de las resoluciones de la ONU.

El mito del principio anglosajón

Uno de los principales argumentos de Gran Bretaña para justificar su ocupación es el principio de “que lo decidan los habitantes”, refiriéndose a la población de las Islas Malvinas, conocida como los kelpers. Sin embargo, este argumento pierde fuerza al considerar que, en todo proceso de ocupación, la potencia colonizadora instala a su propia población para mantener la ilusión de soberanía. El caso de las Malvinas no es una excepción.

La comunidad internacional ha rechazado en numerosas ocasiones este principio, reconociendo que las Malvinas son parte del territorio argentino, por su proximidad geográfica, su pertenencia a la plataforma continental argentina y el ejercicio efectivo de soberanía que Argentina ha ejercido desde tiempos de la colonia. La ONU ha reiterado en más de 40 resoluciones la necesidad de que el Reino Unido y Argentina reanuden las negociaciones bilaterales para resolver la disputa.

La situación actual

Este año se cumplen 43 años de la recuperación de la democracia en Argentina, y durante todo este período, todos los gobiernos argentinos han reafirmado su compromiso con una solución pacífica y negociada de la disputa de soberanía. En ese sentido, Argentina ha reiterado su disposición para reanudar las conversaciones con el Reino Unido, conforme a los llamados de la comunidad internacional, que aún hoy insiste en poner fin al colonialismo en las islas.

Por su parte, la negativa británica a cooperar en la solución del conflicto, así como su constante introducción de actos unilaterales en las islas, siguen siendo un obstáculo para alcanzar una solución que respete los derechos de los pueblos y el derecho internacional. Las resoluciones de la ONU, que instan al Reino Unido a resolver la disputa por medios pacíficos, siguen sin ser acatadas, lo que pone en evidencia la falta de voluntad británica para dar una respuesta que favorezca a la justicia internacional.

Un reclamo irrenunciable

A 193 años de la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Argentina reafirma su legítima soberanía sobre el archipiélago, las Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Este reclamo es un compromiso irrenunciable de los argentinos, tal como está establecido en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional.

La resolución de este conflicto es un objetivo permanente del pueblo argentino, y la recuperación de la soberanía sobre las islas es un acto de justicia histórica que debe ser alcanzado mediante el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos, sin más dilaciones ni excusas.

Este 3 de enero, Argentina reitera que las Islas Malvinas son argentinas, y que es hora de que el Reino Unido cumpla con su obligación de resolver esta disputa en beneficio de la paz y la justicia internacional.