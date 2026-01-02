Cipriana es la primera bebe del año que llegó al distrito de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este viernes 2 de enero de 2026, en la Clínica Independencia de Nueve de Julio, nació Cipriana Miglierina, quien se convirtió en la primera bebé del año macida en el distrito.

La pequeña pesó 3,05 kg y midió 46 cm al momento de su nacimiento, lo que generó una enorme alegría en sus padres, Ignel ‘Pancho’ Miglierina y Naiara Andrada, quienes recibieron a su primer hija con inmensa emoción.

El nacimiento de Cipriana no solo fue un momento especial para la familia, sino también para el personal médico que estuvo a cargo de su llegada. La Dra. Andrea Dicasolo y la Lic. Gisel Aguirrezabala, junto al equipo de la Clínica, estuvieron al frente del cuidado y acompañamiento a los padres en este momento tan importante.

La noticia del nacimiento de Cipriana ha generado una gran expectación en la ciudad de Nueve de Julio, ya que se trata de la primera bebé del año, lo que la convierte en un símbolo de esperanza y alegría para la comunidad.

Con su llegada, Cipriana comienza su camino en el mundo, rodeada de amor y cuidado, y es la primera de muchas alegrías que traerá este 2026 a su familia y seres queridos.