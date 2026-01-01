Misa de Año Nuevo 2026 en la Catedral de Santo Domingo fue delebrada por sacerdote que reside en Roma

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este 1 de enero de 2026, la Catedral de Santo Domingo celebró la tradicional Misa de Primero de Año, una ceremonia que congregó a numerosos fieles para dar inicio al nuevo año bajo la luz de la fe.

La misa fue presidida por el Padre Diego Arfuch, quien ofreció un mensaje de esperanza, unidad y renovación para todos los presentes.

Con un ambiente solemne y lleno de devoción, los asistentes participaron activamente en la oración, cantos y reflexiones que invitaron a la comunidad a renovar su compromiso con la espiritualidad y la solidaridad. Durante su homilía, el Padre Diego destacó la importancia de vivir con esperanza, superar los desafíos del pasado y abrazar un futuro lleno de fe.

La Catedral, conocida por su majestuosidad y su historia, se llenó de un espíritu de fraternidad y esperanza. La misa también fue un recordatorio del valor de la familia, la unidad y el amor al prójimo, elementos que se destacaron en las palabras del sacerdote.

Al final de la ceremonia, se compartió un mensaje de paz y bendiciones para todos, invitando a cada miembro de la comunidad a llevar consigo la luz y el amor de Dios durante todo el año.

En relación al celebrante, el padre Diego Arfuch, hiho de Nueve de Julio, continúa desarrollándose como académico y teólogo en Roma, donde sigue contribuyendo al conocimiento y la reflexión sobre los textos y la tradición de la Iglesia. Su vida y formación son un testimonio de su firme vocación y de su deseo de servir a la Iglesia con la más profunda preparación intelectual y espiritual.