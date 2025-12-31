Comienza el 2026: un llamado a viajar con responsabilidad y cuidar la vida en el tránsito

Termina un año y comienza otro lleno de expectativas, proyectos renovados y celebraciones. Para muchas personas, el inicio del 2026 también marca el comienzo de las vacaciones, lo que implica un aumento significativo del tránsito en rutas y caminos. En este contexto, se refuerza el mensaje de viajar con tranquilidad y priorizar siempre la seguridad vial.

Especialistas recuerdan que a mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia necesarios para detener un vehículo, y más graves pueden ser las consecuencias ante un choque o vuelco.

Situaciones imprevistas como una falla mecánica, el reventón de un neumático, una mala maniobra de otro conductor o condiciones adversas del camino pueden ocurrir en cualquier momento, y la velocidad excesiva reduce las posibilidades de reaccionar a tiempo.

Además, se destaca que la velocidad máxima permitida por la señalización o la reglamentación no siempre es la más segura. Es fundamental adecuar la velocidad a las circunstancias del camino, el estado del vehículo, el clima y la densidad del tránsito.

Por este motivo, se recomienda invertir más tiempo en el viaje y no sobrepasar los 100 km/h, incluso en tramos donde esté permitido circular a mayor velocidad. Disminuir apenas 10 km/h la velocidad habitual puede aumentar de manera considerable la seguridad y reducir el riesgo de siniestros viales.

El mensaje para este nuevo año es claro: llegar a destino es lo más importante. Un 2026 con viajes responsables es un 2026 cuidando la vida de todos en el tránsito.