Alerta por calor extremo: el SMN prevé un verano con temperaturas superiores a lo normal en casi toda la provincia

La ola de calor ya golpea al país y todo indica que el verano 2026 será intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico para el trimestre enero-marzo y advirtió que alrededor del 95% de los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentará temperaturas superiores a las normales para la época. Solo un reducido grupo de distritos podría mantenerse en valores térmicos cercanos al promedio histórico.

De acuerdo con un informe del SMN, la mayoría de los partidos bonaerenses atravesará un verano más caluroso de lo habitual. Los datos históricos indican que las temperaturas medias rondan los 20 grados en el sur de la provincia y ascienden a unos 22 grados hacia el norte, aunque en los próximos meses esos registros serían ampliamente superados.

El análisis actual muestra un escenario más preocupante que el elaborado hace un mes. Mientras que el informe anterior estimaba que unos 30 municipios sufrirían temperaturas extremas, el nuevo pronóstico eleva la cifra a cerca de 130 de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires.

El antecedente inmediato refuerza la advertencia. El verano de 2023 fue uno de los más intensos de los últimos años: la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un promedio de 25,6 grados y batió el récord absoluto desde que existen registros, en 1906. En febrero de ese año, varias localidades bonaerenses también marcaron temperaturas históricas, como Pehuajó (40,6°), Dolores (40,3°), Ezeiza (39,6°), La Plata (39,5°), Tandil (38,1°) y Bolívar (39,6°).

Si se confirma el pronóstico trimestral del SMN, el calor no solo afectará a la provincia de Buenos Aires, sino también a otras regiones del país, como Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan, donde se esperan condiciones similares.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo indicó que la Costa Atlántica se mantendría dentro de un escenario de normalidad, con lluvias acordes al promedio histórico, que supera levemente los 100 milímetros mensuales durante enero, febrero y marzo. El resto del territorio bonaerense también tendría niveles normales de precipitaciones.

Recomendaciones frente al calor

Ante la persistencia de altas temperaturas, el Ministerio de Salud de la Nación difundió una serie de recomendaciones para toda la población, especialmente para los grupos de riesgo como niños y adultos mayores:

Hidratarse con frecuencia, sin esperar a sentir sed.

En el caso de personas que amamantan, hacerlo más seguido.

Evitar la actividad física intensa.

No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas.

Consultar a un profesional de la salud ante síntomas como temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas, vómitos, mareos, desmayos, sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca o dolores de cabeza y estómago.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados y extremar los cuidados para reducir los riesgos asociados a la ola de calor que marcará el verano.

En tanto, este martes, Nueve de Julio con una temératura tope de 37° alcanzó una Sensación Térmica de 41.4°.