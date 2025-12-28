El Obispo invita a la clausura del Año Jubilar: Celebración de Esperanza en Plaza Belgrano y Catedral

- Advertisement -

Este domingo 28 de diciembre, la ciudad de Nueve de Julio será escenario de un encuetro significativo para toda la comunidad de la diócesis, que marcará la clausura del Año Jubilar. El Obispo de Santo Domingo, Ariel Torrado Mosini, ha convocado a todos los fieles para participar en una celebración especial que comenzará a las 20 horas en la emblemática Plaza Belgrano y terminará en la Catedral.

Este encuentro, cargado de simbolismo, tendrá como acto central la plantación de un olivo, un árbol que representa la esperanza y la paz, valores esenciales de la fe cristiana. “El olivo será un signo tangible de nuestra esperanza renovada tras este tiempo de peregrinaje espiritual que hemos vivido juntos”, expresó el obispo en su mensaje a la comunidad. El árbol será sembrado en el corazón de la plaza, invitando a todos los presentes a recordar el mensaje de esperanza y unidad que ha guiado este Año Santo.

Tras la plantación del olivo, se procederá al acto litúrgico en el que los fieles atravesarán la puerta santa, un símbolo de la gracia y perdón divino que marca el cierre de este año jubilar. La puerta, que ha sido un símbolo de renovación espiritual a lo largo del año, se abrirá por última vez para dar paso a la acción de gracias por todos los beneficios recibidos a lo largo de este tiempo de reflexión y oración.

El evento contará con la participación activa de la comunidad local, que podrá unirse a la celebración en familia, en un ambiente de recogimiento y fraternidad. “Los esperamos a todos el próximo domingo para dar gracias a Dios y celebrar juntos este tiempo de gracia”, expresó el obispo Torrado Mosini, invitando a los fieles de la diócesis a participar en esta última actividad del Año Jubilar.

Este acto será una ocasión para renovar la fe, la esperanza y el compromiso cristiano, y consolidar el sentido de comunidad en la Diócesis de Nueve de Julio, que durante todo el año ha vivido bajo el lema de la peregrinación y el encuentro con Dios.