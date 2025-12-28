Brigitte Bardot: Adiós a una leyenda del cine y la belleza que trascendió generaciones

Brigitte Bardot quedó marcada para siempre por una frase publicitaria que resumía el terremoto cultural que provocó su irrupción en el cine: “Dios creó a la mujer… pero el diablo inventó a BB”. Con su fallecimiento a los 91 años en Saint-Tropez, se apaga la figura de una de las mujeres más emblemáticas y controvertidas del siglo XX.

Un ícono cultural y cinematográfico

Nacida el 28 de septiembre de 1934 en París, Brigitte Bardot comenzó su carrera como modelo antes de sumergirse en el cine a comienzos de los años 50. Su actitud rebelde y su manera de moverse ante las cámaras rompieron con los estándares de feminidad de la época. Escenas como la de Bardot bailando descalza sobre una mesa o recostada desnuda en El desprecio (1963) de Jean-Luc Godard se grabaron en la memoria colectiva como algunas de las más sensuales de la historia del cine europeo.

Con cerca de 50 películas en su haber, trabajó con grandes directores y actores, convirtiéndose en una referencia tanto estética como cultural. Simone de Beauvoir la analizó como un fenómeno social en Brigitte Bardot y el síndrome Lolita (1959), y en 1968 su rostro fue elegido para representar a Marianne, el símbolo de la República Francesa, consagrándola como una figura nacional.

Música y libertad creativa

Más allá del cine, Bardot dejó una huella profunda en la música francesa. En 1967, pidió al cantante Serge Gainsbourg crear la canción de amor más bella posible, lo que dio lugar a Je t’aime… moi non plus. La canción, grabada a dúo durante un romance fugaz, generó un escándalo por su contenido explícito, con los gemidos de Bardot tachados de obscenos. Aunque la versión más famosa de la canción sería la grabada con Jane Birkin en 1968, su colaboración con Gainsbourg continuó con el álbum BB, que incluye temas emblemáticos como Bonnie & Clyde y Comic Strip.

Compromiso animalista y controversias políticas

En 1973, en su apogeo de fama, Bardot decidió retirarse del cine para dedicar su vida a la defensa de los animales. Fundó la Fundación Brigitte Bardot, que luchó contra la caza de focas, y sus imágenes abrazando crías de foca en Canadá en 1977 dieron la vuelta al mundo, cambiando la percepción pública sobre la caza. Su activismo por los animales se mantuvo firme hasta el final de su vida.

Sin embargo, su vida también estuvo marcada por diversas controversias. Sus declaraciones sobre inmigración y contra la comunidad musulmana de Francia le valieron varias condenas por incitación al odio. Además, su apoyo a la extrema derecha y su admiración por Marine Le Pen opacaron para muchos su legado artístico y humanitario. En sus últimos años, también se distanció del movimiento #MeToo y se mostró escéptica ante las vacunas contra el covid-19.

Reacciones tras su fallecimiento

La muerte de Bardot ha generado una oleada de reacciones en Francia y en el mundo. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, expresó su “pesar inmenso” y la describió como una personalidad “extraordinariamente francesa: libre, indomable, íntegra”. El presidente Emmanuel Macron rindió homenaje a la actriz, destacando su vida de libertad y su brillantez universal.

Con su partida, se cierra un capítulo del cine francés y se despide una de las últimas grandes figuras de su generación. El legado de Brigitte Bardot sigue vivo, tanto en la historia del cine como en la polémica que generó su vida pública.