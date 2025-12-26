Tamara Vázquez Lagorio: “La vacunación sigue siendo la herramienta más importante para cuidar la salud de todos”

Ante la circulación de una variante altamente contagiosa de la gripe A, la secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Tamara Vázquez Lagorio, brindó precisiones y recomendaciones para la comunidad, llevando tranquilidad y reforzando un mensaje claro: la vacunación y la responsabilidad social siguen siendo claves para proteger a toda la población.

En una entrevista radial, en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, la médica explicó que no se trata de una enfermedad nueva ni relacionada con el COVID-19, sino de una mutación del virus de la gripe A, algo habitual en los virus respiratorios. “Los virus van mutando, por eso todos los años uno se debe vacunar. Esta variante no es más grave, pero sí es altamente contagiosa”, señaló.

La funcionaria advirtió que la particularidad de esta cepa es que se está adelantando a la temporada invernal, lo que podría generar un mayor número de consultas médicas. “No preocupa por su gravedad, sino por la posibilidad de saturar el sistema de salud debido a la cantidad de contagios”, explicó.

Vacunación y responsabilidad colectiva

Vázquez fue enfática al remarcar que la vacuna no evita el contagio, pero sí reduce de manera significativa las complicaciones, internaciones y formas graves de la enfermedad. “La gente muchas veces dice ‘me vacuné y me engripé igual’, pero la diferencia está en cómo se cursa la enfermedad”, aclaró.

En ese sentido, recordó que deben vacunarse especialmente los mayores de 65 años, los niños menores de 2 años y las personas con factores de riesgo, como enfermedades cardíacas, diabetes o hipertensión.

“La vacunación no es solo una decisión individual. Si uno no se vacuna, no solo se expone a sí mismo, sino que pone en riesgo a otros. La libertad de uno termina donde empieza la del otro”, expresó, remarcando el valor del cuidado comunitario.

Además, recomendó lavado frecuente de manos, higiene de superficies, uso de barbijo en caso de síntomas gripales y evitar espacios concurridos cuando se está enfermo.

Dengue: la prevención sigue siendo clave

Consultada sobre el dengue, la secretaria indicó que la campaña de prevención continúa activa, a pesar de que actualmente se observa menor presencia de mosquitos. Explicó la aparición de la varigüe, un insecto que actúa como depredador del mosquito del dengue, pero cuya picadura genera fuertes reacciones en la piel.

“La limpieza sigue siendo fundamental. Hay que evitar el agua acumulada y lavar bien los recipientes y bebederos, porque los huevos quedan adheridos a los bordes”, recordó, recomendando realizar esta tarea cada dos días.

Balance positivo en un año complejo

Al hacer un balance del año, Vázquez destacó que, pese al contexto económico adverso, el área de Salud logró cumplir los objetivos planteados. “Más allá de las dificultades, pudimos sostener campañas, servicios y atención”, afirmó.

Entre los logros mencionó la inauguración y funcionamiento del nuevo CAPS, el traslado de servicios, y especialmente la donación de un ecógrafo por parte del Club de Leones, que calificó como “un salto de calidad para la salud pública local”.

En cuanto a los centros de atención primaria en las localidades rurales, explicó que funcionan con médicos itinerantes, guardia de enfermería permanente y traslados a la ciudad ante emergencias.

Ambulancias y desafíos pendientes

Uno de los principales desafíos señalados fue la renovación de ambulancias, especialmente en las localidades rurales. “Son unidades viejas, los caminos de tierra las deterioran mucho y requieren reparaciones constantes”, explicó.

En particular, remarcó la situación de La Niña, donde se necesita una ambulancia 4×4 debido a las condiciones de acceso. “No pedimos un cero kilómetro, pero sí unidades más fuertes y seguras para los pueblos”, sostuvo.

Tecnología, historia clínica digital y telemedicina

Vázquez destacó la importancia de avanzar en la historia clínica digital y la telemedicina, herramientas que permiten mejorar el seguimiento de pacientes y facilitar interconsultas con especialistas sin necesidad de traslados.

“La telemedicina permite ganar tiempo, optimizar recursos y mejorar diagnósticos, sobre todo en zonas rurales”, explicó, subrayando la necesidad de que los equipos de salud continúen adaptándose a estas tecnologías.

Consejos para el verano y cierre

Finalmente, la secretaria dejó recomendaciones para afrontar las altas temperaturas: hidratarse adecuadamente, evitar el sol en horarios pico, usar protector solar y gorros, especialmente en niños y adultos mayores.

También aconsejó comer liviano, reducir el consumo de alcohol y respetar la campaña de ‘Alcohol Cero’ para quienes conducen. “Cuidarse es también cuidar a los demás”, concluyó.

Con un mensaje de agradecimiento y compromiso, Vázquez reafirmó la continuidad del trabajo sanitario en el distrito: “La prevención, la información y el trabajo en equipo son fundamentales para proteger la salud de toda la comunidad”.