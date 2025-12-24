miércoles, diciembre 24, 2025
Clima

Lluvias y tormentas en gran parte de la provincia

Nueve de Julio está entre los distritos de Alerta Amarilla y se adelantan algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica y posibilidad de caída de granizo. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 km/h en puntos específicos.

Entre la mañana y la noche de este miércoles 24, el avance de un frente frío de débil intensidad y lento desplazamiento favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas en gran parte de la provincia. Se estima que algunas de estas tormentas puedan alcanzar una intensidad localmente fuerte, especialmente en el noroeste provincial, en las zonas DC 4 y 11, entre la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, los fenómenos meteorológicos se extenderán al centro y sudeste provincial, afectando a las zonas DC 3, 5, 7, 9, 10 y 12 durante la tarde. Las tormentas pueden estar acompañadas de intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Se prevén acumulados de entre 20 y 40 mm de lluvia de manera localizada, aunque, de manera muy puntual, podrían registrarse valores superiores.

Además, durante el desarrollo de las tormentas, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 70 km/h de forma aislada, por lo que se recomienda precaución en las zonas afectadas.

