Kicillof impulsa la construcción de un espacio político con proyección nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a “construir una fuerza que trascienda a la provincia” y tenga capacidad de proyectarse a nivel nacional, durante un encuentro político que reunió a funcionarios del gabinete provincial, legisladores y legisladoras, intendentes e intendentas, así como a referentes sociales y sindicales.

En su discurso, Kicillof remarcó la necesidad de consolidar un espacio amplio que represente las demandas de los distintos sectores de la sociedad y que sea capaz de ofrecer respuestas concretas frente a la situación económica y social del país. “Tenemos que representar un horizonte de esperanza y justicia”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de la unidad y la organización para construir una alternativa con vocación transformadora.

El mandatario bonaerense destacó el rol de la provincia de Buenos Aires como motor político y social, pero insistió en que los desafíos actuales requieren una mirada que vaya más allá de las fronteras provinciales. En ese sentido, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y el movimiento sindical.

Durante el encuentro, también se puso en valor la gestión provincial y las políticas públicas implementadas en áreas clave como salud, educación, producción y empleo, presentándolas como una base desde la cual proyectar una propuesta más amplia para el país.

La convocatoria fue interpretada como una señal de relanzamiento político y de apertura a un debate más profundo sobre el futuro del espacio que lidera Kicillof, con la intención de construir una alternativa que combine gestión, representación social y un programa orientado a la justicia social y el desarrollo con inclusión.

El multitudinario acto, un verdadero relanzamiento de la agrupación, se realizó en la ciudad de Ensenada. El gobernador estuvo acompañado por miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; representantes de organismos de Derechos Humanos y de organizaciones sindicales. Kicillof remarcó en el mismo sentido que “este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”.