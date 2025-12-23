A 74 Años de la muerte de Discépolo: un legado eterno en la música y la cultura nacional

- Advertisement -

El 23 de diciembre de 1951, a los 50 años, fallecía Enrique Santos Discépolo, el hombre que transformó el tango en un vehículo para expresar la angustia, la desesperanza y la crítica a la sociedad de su tiempo. Hoy, a 74 años de su muerte, el legado de Discepolín sigue más vivo que nunca. A través de sus composiciones, que incluyen himnos como Cambalache, Yira yira y Uno, su obra ha trascendido las fronteras del tango para convertirse en un símbolo de la identidad cultural argentina.

Discépolo nació el 27 de marzo de 1901 en el barrio porteño de Once. A lo largo de su vida, desarrolló una carrera multifacética como compositor, dramaturgo y actor, pero fue en el tango donde dejó su huella indeleble. Sus letras, cargadas de crítica social, mostraban un profundo desencanto con la realidad argentina de su época, caracterizada por la desigualdad, el cinismo y la corrupción. Tangos como Cambalache, escrito en 1935, aún resuenan en la actualidad como una denuncia a la confusión de valores y el desmoronamiento del orden social y político.

Aunque su obra fue inicialmente resistida por muchos, su talento como letrista y compositor finalmente fue reconocido, y su música fue interpretada por grandes figuras del tango como Carlos Gardel, quien grabó Yira yira en 1930. A partir de ese momento, Discépolo se consolidó como uno de los grandes referentes del género.

El giro hacia la crítica social, tan presente en Cambalache o Que vachaché, sigue teniendo un eco poderoso hoy en día. Los versos de Discépolo, a menudo sombríos y mordaces, reflejan la frustración ante un mundo en el que la injusticia parece ser la norma. Sin embargo, también hay lugar para el humor ácido y la ironía, características que definen su estilo único.

A lo largo de los años, la figura de Enrique Santos Discépolo ha sido reivindicada por intelectuales, artistas y poetas que han visto en él a un pensador y creador que supo reflejar la crisis de valores de su tiempo de una manera profundamente humana. Desde el escritor español Camilo José Cela hasta el filósofo Pierre Vidal-Naquet, muchos han reconocido la trascendencia universal de su obra, que sigue siendo relevante mucho después de su muerte.

Hoy, 74 años después de su partida, Discépolo sigue siendo una figura fundamental en la música argentina. Sus tangos siguen sonando en radios, teatros y conciertos, y su crítica al sistema sigue vigente. Como él mismo lo expresó en Yira yira, la vida es un ciclo de desilusiones, pero su obra permanece como un faro de reflexión y un testamento de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad.

Enrique Santos Discépolo, el hombre que definió con su arte el alma del tango, sigue más vivo que nunca.