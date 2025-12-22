martes, diciembre 23, 2025
Atlético Quiroga invitó a los jóvenes deportistas de El Fortín a disfrutar de un verano solidario en su piscina olímpica

En un gesto de camaradería y solidaridad, el Club Violeta ofreció a los futbolistas visitantes, tras su encuentro en las competencias de fútbol infantil, a disfrutar gratuitamente de su piscina olímpica. Este acto busca fomentar la participación de los niños y jóvenes en actividades recreativas, sin importar su situación económica, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y el deporte

En el marco de las competencias deportivas de las inferiores de fútbol infantil, el equipo de El Fortín viajó hasta Quiroga para enfrentarse a Atlético, con el objetivo de continuar su preparación y mejorar su rendimiento en la temporada. Sin embargo, lo que los jóvenes deportistas no esperaban es que al finalizar el partido, fueron sorprendidos por un gesto solidario de los encargados del club violeta.

Los responsables del natatorio del Club Atlético Quiroga invitaron a todos los jugadores de El Fortín a disfrutar de las instalaciones de su piscina olímpica, brindando una experiencia diferente y refrescante luego de la intensa jornada deportiva. La invitación, que está abierta a todos los niños y jóvenes hasta los 18 años, tiene como objetivo fomentar la participación en las actividades de verano sin ningún costo.

Esta iniciativa de Atlético Quiroga refuerza su compromiso con la comunidad, buscando crear un ambiente de cercanía y solidaridad. De este modo, el club no solo promueve el deporte, sino que también apoya el desarrollo integral de los niños y adolescentes, ofreciéndoles alternativas recreativas saludables y accesibles.

Este tipo de gestos, raros en la actualidad, son un ejemplo de cómo el deporte puede ser un canal para fortalecer los lazos entre clubes y comunidades, demostrando que el fútbol y las actividades deportivas no solo sirven para la competencia, sino también para generar momentos de unión y compañerismo entre los jóvenes.

