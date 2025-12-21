lunes, diciembre 22, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
Clima

Tormentas aisladas afectan la región: fuertes lluvias dejaron a Morea sin luz tras caída de postes de la red eléctrica

El SMN emitió un alerta amarilla para Nueve de Julio y Veinticianco de Mayo

0
El SMN ha emitido un alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de la provincia, vigente hasta las 20:54 horas de hoy. Las tormentas pueden traer consigo lluvias intensas en cortos periodos, acompañadas de posibles granizadas pequeñas y ráfagas de viento. Sin embargo, este fenómeno no afectará de manera generalizada a la zona bajo alerta.

Efectos en la localidad de Morea:

La tormenta de esta tarde afectó especialmente a la localidad de Morea, donde se registraron fuertes lluvias y viento. En particular, se produjeron importantes cortes de electricidad debido a la caída de más de 20 postes del tendido eléctrico en la zona. La tormenta, que tuvo una duración de unos 30 minutos, dejó un acumulado de 10 mm de agua. Actualmente, los habitantes de Morea permanecen sin servicio eléctrico desde el suceso y se espera que la normalización del suministro lleve varios días.

El SMN ha emitido un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N° 5343, advirtiendo que las tormentas en la zona de los partidos de Veinticinco de Mayo y Nueve de Julio podrían ser muy fuertes, con lluvias intensas y posibles granizadas puntuales.

Es importante que la población esté atenta a los cambios en el clima y tome precauciones, ya que las tormentas pueden cambiar rápidamente de intensidad.

