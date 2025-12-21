Este domingo cumple 60 años el Club de Leones de Nueve de Julio

- Advertisement -

El Club de Leones de 9 de Julio celebra su sexagésimo aniversario como una de las instituciones más significativas y perdurables de la comunidad. A lo largo de seis décadas, la entidad ha construido una historia marcada por el servicio constante, el compromiso social y la participación activa de generaciones de vecinos que encontraron en el leonismo una forma concreta de transformar la realidad local.

Desde aquella reunión fundacional realizada en diciembre de 1965 hasta el presente, el Club de Leones ha sostenido un ideal que trasciende las obras materiales: el espíritu asociativo y solidario que anima a trabajar por el bien común. Conmemorar estos 60 años implica no solo enumerar realizaciones, sino también reconocer el esfuerzo colectivo de quienes, a lo largo del tiempo, hicieron posible la continuidad y vigencia de la institución.

Gestación y fundación del Club

La historia del Club de Leones de Nueve de Julio tiene su punto de partida en la noche del 21 de diciembre de 1965. A las 22 horas, en la sede del Club Atlético “9 de Julio”, se llevó a cabo la reunión que dio origen formal a la institución. El encuentro contó con la presencia del Delegado Internacional de Clubes de Leones, el Asesor de Extensión y destacados representantes del Club de Leones de Chivilcoy, entidad madrina que acompañó los primeros pasos del nuevo club.

En esa reunión inaugural se conformó la primera Comisión Directiva, integrada por referentes de diversos ámbitos de la vida local. El ingeniero Carlos Cappelletti fue designado presidente, mientras que el doctor Raúl A. Potetti asumió como vicepresidente primero. Marcos J. Marenco ocupó la vicepresidencia segunda y Santos L. Martín la tercera. La secretaría quedó a cargo de Henry Aznar, acompañado por Hugo P. Bai como prosecretario. En la tesorería fue designado Domingo Graziano, con Roberto Villalba como protesorero. Completaron la conducción Héctor Tarantino como domador, el ingeniero Roberto E. Villa como tuercerrabos y los vocales Juan Gentile, Antonio J. Garabano, Esteban Mugarza y Rodolfo Michelle. De todo ese grupo primario, solo Roberto Villa sigue integrando la institución, y recientemente falleció, Héctor Tarantino, habiendo sido reconocido poco antes de su deceso.

El grupo fundador se amplió de inmediato con la incorporación de otros socios que fortalecieron la naciente institución: Jorge Rius, Hermes Caldentey, los doctores Julián Carlos y Luis A. Bogliolo, Oreste Boggero y el profesor Horacio Vizzón, además de la participación registrada de Bernardo Margasin. Este conjunto de profesionales, empresarios y referentes sociales dio forma a una comisión diversa, representativa del entramado social de la ciudad.

A seis décadas de aquel primer encuentro, el Club de Leones de Nueve de Julio continúa siendo testimonio de que el leonismo no es una consigna abstracta, sino una práctica concreta y transformadora, sostenida en el tiempo por el compromiso y la vocación de servicio de la comunidad.

En la actualidad, la presidente es Nancy Sosa, quien hace una semana encabezó los actos centrales protocolares e institucionales de la celebración.