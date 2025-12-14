Club de Leones de Nueve de Julio: celebró 60 años de servicio y compromiso comunitario

La celebración incluyó la toma de juramento a los nuevos voluntarios del club: Sandra Gabriela Rojas y Luis Alberto Gomilo. Ambos, oriundos de Nueve de Julio, que han expresado ser un claro reflejo del compromiso y dedicación que caracteriza a los integrantes del Club de Leones. Sandra, docente jubilada, y Luis, mecánico, llevan una vida de esfuerzo y entrega, siempre dispuestos a colaborar con quienes más lo necesitan. Casados desde 1985, son padres de Florencia y Ramiro, y abuelos de Felipe y Bautista.

Los nuevos leones fueron postulados por miembros de la institución, y en un acto formal presidido por el gobernador Gustavo Gil, realizaron su juramento, comprometiéndose a seguir los principios que rigen la organización: servicio desinteresado, solidaridad y generosidad. “Nosotros servimos”, es el lema que ha acompañado al club a lo largo de estas seis décadas y que sigue siendo el motor de su accionar.

La ceremonia continuó con las palabras de la presidenta del club, Nancy Sosa, quien recordó los primeros pasos del Club de Leones, fundado en 1965 gracias al impulso del león fundador Héctor Tarantino y de muchos otros visionarios. A lo largo de los años, el club ha sido un pilar en la comunidad, con numerosas acciones que impactaron directamente en la calidad de vida de los vecinos de Nueve de Julio, como la donación de equipamiento médico al Hospital Julio de Vedía, la creación de la Sala Multisensorial en la escuela especial 501, y muchos otros proyectos que demuestran el espíritu solidario que caracteriza a la organización.

“Hoy no solo celebramos un aniversario, celebramos un camino compartido, celebramos las horas de trabajo voluntario, los proyectos concretados, las dificultades superadas y sobre todo el impacto positivo que ha dejado esta institución en miles de vidas”, destacó el gobernador Gustavo Gil en su discurso, reconociendo la labor silenciosa pero transformadora del Club de Leones a lo largo de estas seis décadas.

Además, la celebración fue una ocasión para rendir homenaje a los miembros más longevos del club, quienes recibieron un reconocimiento por su dedicación y servicio. Entre ellos, destacaron Roberto Villa, socio fundador con 60 años de servicio, y Jorge Fredes por sus 40 años en el Club, junto a varios leones que llevan más de 15 años contribuyendo al bienestar de la comunidad.

Por su parte, la jefa comunal María José Gentile expresó su agradecimiento al club por su apoyo en diversas iniciativas, especialmente en el área de salud, y destacó la importancia de la colaboración entre entidades civiles y el gobierno para lograr una comunidad más solidaria.Y en lo personal recordó que sus abuelo integraron la institución. También estuvieron presentes representantes de otras instituciones, como el Rotary Club, encabedas por Albero Minotti, quien felicitó al Club de Leones por su aniversario y su incansable trabajo.

El encuentro concluyó con la entonación del himno leonístico, recordando el profundo significado de pertenecer a una organización que sigue vigente con más fuerza que nunca. “Este aniversario nos invita a mirar hacia adelante, a redoblar esfuerzos y a seguir siendo un puente de solidaridad”, concluyó el gobernador Gustavo Gil, renovando el compromiso de continuar sirviendo a la comunidad con el mismo espíritu de los primeros fundadores.

El Club de Leones de Nueve de Julio sigue adelante, más unido y comprometido que nunca, con el objetivo de construir una comunidad más justa, más humana y más solidaria. ¡Felices 60 años de servicio!