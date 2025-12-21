domingo, diciembre 21, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
domingo, diciembre 21, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
Clima

El verano comenzó con buen tiempo y temperaturas moderadas en la primera semana

En Nueve de Julio y la región oscilarán entre los 16° de mínima y los 31° de máxima señala el Servicio Meteorológico Nacional que anticipa una posible precipitación aislada para la noche de hoy, mientras que el resto de la semana se presentará estable y la Navidad llegará sin lluvias, con sol y noche serena

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El verano comenzó este domingo con condiciones climáticas acordes a la estación, en Nueve de Julio y alrededores, aunque sin calor extremo. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una semana mayormente estable, con temperaturas agradables y buen tiempo predominante.

Para este domingo, jornada en la que se produjo el inicio de la estación estival, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°, con la posibilidad de precipitaciones aisladas durante la noche, siendo este el único período de inestabilidad previsto en el corto plazo.

El lunes llegará con un ascenso térmico, registrando 20° de mínima y 31° de máxima. Condiciones similares se mantendrán durante el martes y miércoles, ambos con mínimas de 18° y máximas que volverán a alcanzar los 31°, acompañadas por cielo parcialmente nublado.

El jueves se presentará con una mañana algo más fresca, con una mínima de 16° y una máxima cercana a los 30°. Hacia el final de la semana, el viernes mostrará valores de 21° de mínima y 31° de máxima, mientras que el sábado cerrará el período con 20° de mínima y 29° de máxima.

En general, se esperan días de buen tiempo, con alternancia de sol y nubosidad variable, pero sin nuevas precipitaciones significativas. En este contexto, la Navidad llegará con condiciones ideales, sin lluvias, con sol durante el día y una noche serena, propicia para celebraciones al aire libre.

De esta manera, el verano comenzó hoy con un panorama favorable en Nueve de Julio y la región, marcado por temperaturas moderadas y estabilidad climática.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6077

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR