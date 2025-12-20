La lluvia es de 20 mm

- Advertisement -

Este sábado 20 de diciembre comenzó con condiciones climáticas inestables en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el centro y la franja este. Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registraron 20 mm de precipitación en la estación meteorológica de Nueve de Julio, en las primeras horas de la mañana.

Hoy, sábado, se esperan lluvias y tormentas en gran parte de la región, desplazándose de oeste a este durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Algunas de estas tormentas podrían ser localmente intensas en la mañana, lo que generaría posibles problemas en el tránsito y afectaría las actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la situación cambiará, y las precipitaciones se transformarán en lluvias y chaparrones aislados, sin tanta intensidad, que se extenderán por gran parte de la provincia.

Para el domingo 21 de diciembre, el pronóstico también indica tiempo inestable, especialmente en la madrugada y mañana. Se espera la probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas en sectores del centro y la franja norte bonaerense, aunque en general, las lluvias serán menos intensas que las de la jornada del sábado. Las condiciones inestables podrían continuar en varias áreas durante las primeras horas del día.