La solidaridad es un valor esencial que implica unión, apoyo mutuo y responsabilidad compartida para promover el bien común, especialmente hacia las personas más vulnerables. En un mundo marcado por las desigualdades, las crisis humanitarias y los desafíos sociales y ambientales, la solidaridad se consolida como una herramienta clave para construir sociedades más justas, saludables y resilientes.

Conscientes de su importancia, las Naciones Unidas declararon en 2005 el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se conmemora cada 20 de diciembre. Esta fecha subraya la solidaridad como uno de los principios fundamentales que deben guiar las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI y refuerza el compromiso global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La jornada invita a reflexionar y actuar de manera colectiva frente a la pobreza, la exclusión social y las desigualdades, promoviendo una ciudadanía activa y comprometida. La solidaridad se expresa en múltiples ámbitos: global, social, comunitario, familiar y ambiental. Desde la colaboración con causas internacionales hasta el apoyo a asociaciones locales, el acompañamiento a personas del entorno cercano o la implicación en iniciativas de sostenibilidad, cada acción contribuye a fortalecer redes de apoyo y cohesión social.

La Universidad de Alicante y su compromiso solidario

En la Universidad de Alicante (UA), la promoción de la solidaridad forma parte del enfoque integral del bienestar universitario. A través del programa Universidad Saludable y del Área de Promoción de la Salud, junto con los servicios de voluntariado, cooperación y sostenibilidad, la UA impulsa iniciativas que facilitan la participación del estudiantado, el PDI y el PTGAS en proyectos solidarios y comunitarios.

Estas áreas ofrecen orientación y recursos para quienes desean iniciarse en el voluntariado, colaborar con entidades sociales o participar en acciones ambientales, reforzando el tejido comunitario tanto dentro como fuera del campus. La universidad se consolida así como un espacio de formación, compromiso social y transformación.

Solidaridad, salud y bienestar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Desde esta perspectiva, la solidaridad tiene un impacto directo y positivo en la salud individual y colectiva: reduce el aislamiento social, fortalece las redes de apoyo, fomenta estilos de vida activos y saludables, y genera un mayor sentido de utilidad y pertenencia.

Además, la práctica solidaria contribuye al desarrollo de habilidades personales y sociales, como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo, al tiempo que refuerza la resiliencia comunitaria. En este sentido, la solidaridad no solo es un valor ético, sino también un componente fundamental del bienestar y la salud integral.

En este Día Internacional de la Solidaridad Humana 2025, la Universidad de Alicante reafirma su compromiso con una comunidad universitaria activa, responsable y solidaria, invitando a participar en iniciativas que contribuyan a un mundo más justo, sostenible y saludable.