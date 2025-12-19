Verano con calor, tormentas y tiempo inestable en la Pampa Húmeda

- Advertisement -

El clima vuelve a ser protagonista en la región pampeana. En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve – Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la pronosticadora Rocío Araya brindó un completo informe sobre el panorama meteorológico inmediato y las perspectivas para el verano en la Pampa Húmeda, una región especialmente sensible por su perfil productivo y la situación hídrica actual.

Durante la entrevista con Gustavo Tinetti, Araya explicó que el verano comenzará oficialmente este sábado 20 de diciembre a las 12:13, con el solsticio, el día más largo del año, aunque aclaró que las condiciones típicas de la estación ya comienzan a sentirse.

Fin de semana inestable y con alertas

En el corto plazo, la meteoróloga advirtió que el fin de semana estará marcado por tormentas fuertes, especialmente durante la madrugada y la mañana del sábado, con lluvias aisladas hacia la tarde. Para el domingo, se esperan chaparrones en la madrugada y la mañana, con una mejora gradual hacia la tarde y noche.

Según detalló, la rotación del viento hacia el sur y sudeste provocará un escenario de inestabilidad persistente, con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y posible caída de granizo, en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este contexto, Araya recomendó extremar precauciones, especialmente en zonas afectadas por acumulación de agua, evitar circular por caminos anegados y asegurar objetos que puedan volarse ante las fuertes ráfagas.

Cómo será el verano 2024/2025

Al analizar el trimestre estival, la especialista señaló que, de acuerdo al reporte climático trimestral del SMN, se espera un verano con temperaturas superiores a lo normal en gran parte del país, incluida la región pampeana.

“Vamos a tener un verano caluroso, con máximas elevadas y una sensación térmica alta, sobre todo cuando predominen los vientos del norte que aportan aire cálido y húmedo”, explicó.

En cuanto a las lluvias, Araya indicó que no se esperan precipitaciones por encima de lo normal, sino valores habituales o levemente por debajo del promedio, una noticia alentadora para sectores productivos que aún enfrentan excesos hídricos.

Impacto regional y mirada productiva

El informe abarca a La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con diferencias según la región. Mientras que en el norte del país las lluvias serían menos significativas, en la Patagonia se esperan precipitaciones algo superiores a lo normal, además de fuertes vientos del oeste, que ya han generado alertas por ráfagas superiores a los 50 km/h.

Araya destacó la importancia del clima como factor clave para la producción agropecuaria, especialmente en un país como Argentina, donde las condiciones meteorológicas influyen directamente en los cultivos, las cosechas y la planificación rural.

Desde Despertate, se valoró la participación de la pronosticadora por aportar un análisis claro y detallado, fundamental para la toma de decisiones en la vida cotidiana y en el ámbito productivo.

“Informes como este ayudan a planificar mejor las actividades y a tomar recaudos”, señaló el conductor, cerrando la entrevista con buenos deseos para el inicio del verano.