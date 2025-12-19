Plan de Vacunación: llamado a completar esquemas y reforzar la prevención en el distrito

- Advertisement -

El sistema de salud del distrito de Nueve de Julio cerró el año con un balance favorable en materia de vacunación, destacando la continuidad del servicio, el trabajo coordinado entre los centros de atención primaria y el hospital Julio de Vedia, y la importancia de la planificación para evitar faltantes en los meses de mayor demanda.

Desde el área sanitaria Municipal, Romina Nápole, Coordinadora de la Campaña de Vacunación anual explicó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus y Máxima 89.9 que, a lo largo del año, no se registraron quiebres críticos en el stock de vacunas del calendario nacional. Si bien en algunos momentos hubo demoras logísticas en la llegada de determinadas dosis, la situación fue abordada mediante una estrategia de organización, viajes programados y articulación con la Región Sanitaria, lo que permitió sostener la atención en los distintos CAPS del distrito.

Uno de los puntos centrales señalados por la profesional fue la necesidad de anticipar la vacunación infantil, especialmente en las edades vinculadas al ingreso escolar. La acumulación de consultas hacia fin de año genera una sobrecarga del sistema, no por ausencia de vacunas a nivel nacional, sino por los cupos mensuales asignados a cada municipio. En este sentido, se remarcó que muchas dosis podrían aplicarse meses antes, evitando demoras y pérdidas por vencimiento.

En paralelo, Romina Nápole destacó que se reforzó la convocatoria a la vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, una enfermedad endémica de la región pampeana. La inmunización, incluida en el calendario nacional, está destinada a personas de entre 15 y 64 años y se aplica en una única dosis. Ante el contexto de inundaciones y el aumento de la presencia de roedores, desde el sistema de salud se subrayó la importancia de la prevención, ya que se trata de una enfermedad sin tratamiento farmacológico específico.

La campaña se desarrolla mediante un sistema de turnos y listas de espera en los centros de salud, con el objetivo de optimizar el uso de las dosis disponibles y reducir el descarte. En lo que va del mes, añadió la Coordinadora comunal, se registró una buena respuesta de la comunidad, con una importante cantidad de personas ya vacunadas y otras tantas inscriptas para recibir la dosis.

Otro de los anuncios relevantes fue la confirmación del inicio, a partir del 16 de enero, de la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para personas embarazadas, una estrategia que demostró alta efectividad durante el último año. Esta inmunización permite proteger al recién nacido durante sus primeros meses de vida, una etapa crítica en la que aún no puede recibir vacunas propias.

Finalmente, desde el área de salud se insistió en la importancia de sostener altos niveles de cobertura para evitar el regreso de enfermedades prevenibles, recordando que el descenso en los porcentajes de vacunación registrado tras la pandemia generó un escenario de mayor riesgo sanitario a nivel nacional.

La vacunación se realiza de lunes a viernes, sin turno previo, entre las 8 y las 18, en todos los CAPS del distrito, en un amplio horario, y se recordó que completar los esquemas en tiempo y forma es una responsabilidad individual que impacta directamente en la salud colectiva.