Detectan en el país tres casos de gripe A (H3N2)

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2), subclado K, una variante poco habitual del virus de la gripe, en la Argentina. Según pudo saber Infobae, los diagnósticos corresponden a dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz y un niño residente en la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo nacional aclararon que todos los pacientes evolucionaron de manera favorable, sin que se hayan registrado complicaciones clínicas ni necesidad de internación. Los casos fueron identificados a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laboratorio que monitorean de forma permanente la circulación de virus respiratorios en el país.

El subclado K del virus influenza A (H3N2) forma parte de los linajes que son objeto de seguimiento internacional, ya que los virus de la gripe presentan una alta capacidad de mutación. En este sentido, especialistas remarcaron que la detección temprana no implica necesariamente un riesgo adicional para la población, pero sí resulta clave para actualizar la información epidemiológica y ajustar estrategias sanitarias, incluyendo la vigilancia de la eficacia de las vacunas.

Desde el Malbrán señalaron que no se trata de una situación de alarma, aunque insistieron en la importancia de reforzar las medidas de prevención habituales frente a las enfermedades respiratorias: completar los esquemas de vacunación antigripal en los grupos de riesgo, mantener una adecuada higiene de manos, ventilar los ambientes y evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas compatibles con gripe.

Las autoridades sanitarias continúan analizando muestras y fortaleciendo la vigilancia virológica en todo el territorio nacional, con el objetivo de detectar de manera precoz posibles cambios en la circulación de los virus respiratorios, especialmente en el marco de la temporada de mayor incidencia de infecciones respiratorias.

Entre las recomendaciones oficiales, se destaca la importancia de que las personas con síntomas respiratorios compatibles con infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente quienes integran grupos de riesgo. El llamado busca reforzar la detección temprana y la atención oportuna ante la circulación de este y otros virus respiratorios.