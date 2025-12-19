Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: lluvias intensas y posible granizo este sábado

- Advertisement -

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este sábado 20, el noroeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires continuarán bajo la influencia del avance de un frente frío, que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad.

Según el pronóstico, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, especialmente en el inicio de la jornada, con la posibilidad de caída ocasional de granizo, ráfagas de viento localizadas y chaparrones intensos, capaces de generar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Con el correr de la mañana, las condiciones tenderán a mejorar hacia el mediodía, aunque durante el resto del sábado persistirá la probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes, de menor intensidad, en distintos puntos de la provincia.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado, evitar actividades al aire libre durante las tormentas más intensas y tomar precauciones ante posibles ráfagas fuertes o caída de granizo.