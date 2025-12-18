jueves, diciembre 18, 2025
Salud Pública

Se vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina en el CAPS ‘Nueva Alborada’

Será este martes 23 desde las 8 a las 18 hs y hay que sacar turno

0
El próximo martes 23 de diciembre se realizará la vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Nuevo Alborada”, ubicado en Alsina y Chacabuco, en el horario de 8 a 18 hs.

Para poder aplicarse la vacuna, los vecinos deben comunicarse previamente al 610030 y coordinar la atención.

La FHA es una enfermedad viral causada por el virus Junín o ‘Mal de los Rastrojos’, que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, especialmente el “ratón maicero”. Nueve de Julio es zona endémica, por lo que la vacunación de calendario está recomendada para personas de 15 a 64 años, salvo en casos de embarazo, lactancia o pacientes inmunocomprometidos.

Los vecinos podrán anotarse y vacunarse en cualquier CAPS, sin necesidad de residir en el barrio donde se realiza la campaña, así como en los demás Centros de Atención Primaria de la Salud del distrito.

