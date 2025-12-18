Se realizan trabajos de reparación de calles en Barrios Unidos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las áreas de Obras y Servicios Públicos, junto a Vialidad Rural y Urbana, dieron inicio a los trabajos de reparación y acondicionamiento de calles en Barrios Unidos.

Los trabajos comenzaron hoy en calle Yapeyú y se extenderán de manera progresiva a otras arterias del barrio. Esta intervención forma parte de un plan integral de mantenimiento vial que busca garantizar calles en mejores condiciones para los vecinos y vecinas de la localidad.

Se informó que las tareas incluyen nivelación de la calzada, bacheo y mejoras en el sistema de drenaje, con el objetivo de brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por la zona.