Gripe A (H3N2): reportaron los primeros casos en Sudamérica

La variante K de la gripe A (H3N2), que ha generado un preocupante brote en el hemisferio norte, ya fue detectada en Sudamérica, lo que cambia el escenario y la planificación de acciones para que el impacto de este virus no sea tan grave en este lado del mundo. Los primeros casos fueron reportados en Ecuador, Perú, Colombia y México y, a este paso, todo indica que la posibilidad de que llegue a Argentina, Brasil y Chile solo es cuestión de tiempo.

Según los últimos reportes oficiales de vacunación de 2025 contra la gripe en Argentina, la cobertura había alcanzado poco más del 50 por ciento en niños de hasta 2 años y algo más del 40 por ciento en mayores de 65. En embarazadas rondaba también el 50 por ciento y en el personal de salud, el 80 por ciento.

Es muy importante que las personas que están dentro de los grupos de riesgo tengan como hábito anual aplicarse la vacuna antes de la llegada del invierno, ya que, como se ve, los porcentajes de aplicación de dosis son bajos.