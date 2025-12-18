Facundo Quiroga cumple 120 años desde su fundación oficial

Facundo Quiroga, localidad del partido de Nueve de Julio, conmemora hoy el 120° aniversario de su fundación oficial, establecida el 18 de diciembre de 1905, fecha correspondiente al segundo loteo de tierras y respaldada por documentación histórica provincial.

El crecimiento del pueblo tuvo como antecedente clave la llegada del ferrocarril, con la inauguración de la estación el 4 de diciembre de 1904, hecho que impulsó el desarrollo de toda la región y dio origen a nuevos asentamientos a lo largo del ramal.

El primer loteo, realizado el 12 de febrero de 1905 por la firma Williams y Giménez sobre tierras de la Estancia “El Socorro”, permitió la llegada de las primeras familias, en su mayoría provenientes de Carlos Casares. El trazado urbano estuvo a cargo del agrimensor Wanceslao Castellanos, por pedido de Alfredo Demarchi, nieto del caudillo Facundo Quiroga, cuyo nombre quedó definitivamente ligado a la identidad del pueblo.

Durante décadas, la falta de un acta fundacional y la desaparición de documentos del Archivo Histórico provincial generaron confusión respecto de la fecha de nacimiento de la localidad. La celebración del 18 de diciembre se sostuvo por tradición desde 1955, aunque recién en los últimos años investigaciones historiográficas permitieron confirmar su validez como fecha fundacional.

Los trabajos de recuperación de la memoria local, impulsados por investigadores y vecinos, Como Gloria Tapia, Gustavo Tinetti, Carlos Seisdedos y Adriana Lanzi, aportaron claridad sobre los distintos hitos que marcaron el origen del pueblo, entre ellos el paso del tren, los loteos iniciales y la consolidación urbana posterior, con ampliaciones realizadas en 1906 y 1907.

La historia de Facundo Quiroga también conserva el paso de figuras relevantes de la cultura y la política argentina, como Alfredo Le Pera (autor de letras de tango), Héctor Pellegrini (actor de cine: Pajarito Gómez, La Patagonia Rebelde, Quebracho) y Eva Duarte, cuyas presencias forman parte del patrimonio simbólico de la comunidad.

En un contexto marcado por dificultades climáticas y obras prioritarias, la localidad llega a este nuevo aniversario con una fecha fundacional finalmente definida, reafirmando su identidad y proyectando su historia hacia las próximas generaciones.

120 anivesario es motivo suficiente de celebración, sin embargo, las dificultades que las inundaciones y los trabajos para la conectividad rural y las obras de escurrimiento del agua hacen que solo sea recordado y dejar los Festejos para otro momento.

No obstante, Facundo Quiroga MUY FELIZ ANIVERSRIO!