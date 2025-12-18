Facundo Quiroga: Asueto administrativo ante sus 120 años de historia y compromiso con el futuro

- Advertisement -

La localidad de Facundo Quiroga conmemora este año el 120° aniversario de su fundación oficial, una fecha significativa para la historia y la identidad del pueblo. En diálogo con Cadena Nueve, el delegado municipal Juan Carlos Silva expresó su satisfacción por la jornada, aunque aclaró que no se realizarán celebraciones tradicionales.

“Tenemos un feliz día, un hermoso día festejando nuestro 120 aniversario. Es una fecha oficial y estamos muy contentos, trabajando”, señaló Silva desde la puerta de la Delegación Municipal, que este jueves permaneció cerrada al público debido al aniversario.

El delegado explicó que la decisión de no realizar festejos responde al difícil año que atravesó la comunidad. “Ha sido un año duro, no solo para nosotros como gestión, sino para la gente del pueblo. Por eso este año no vamos a festejar. Vamos a cargar todas las pilas y celebrar como corresponde el año que viene”, afirmó.

De todos modos, desde la Delegación se realizó una comunicación institucional a través de los canales oficiales para informar y recordar la fecha fundacional, poniendo en valor la historia de Quiroga y su gente.

En relación a la situación hídrica y la infraestructura rural, Silva destacó una mejora considerable. “Gracias a Dios el agua ha bajado muchísimo en toda la zona. Junto con la Secretaría de Obras Públicas estamos reparando caminos rurales”, explicó. Entre los trabajos realizados, mencionó el arreglo del camino a Cazón de los Viajes y el inicio de las tareas en el tramo Quiroga–La Niñia, que en pocos días quedará habilitado nuevamente de forma periódica, mejorando la conectividad con la zona rural.

Por otra parte, el delegado remarcó la intensa agenda educativa de cierre de año. Durante estos días se están realizando los actos de egreso de los distintos establecimientos: jardín de infantes, escuela primaria, secundaria y escuela nocturna. “Estamos visitando y acompañando todos los egresos”, indicó.

En cuanto a obras y proyecciones, Silva anunció la remodelación del ingreso a la localidad, sobre la Ruta 50, donde se encuentra el tradicional cartel identificatorio. La obra es realizada por la cooperativa local como parte de un acuerdo conjunto para darle mayor presencia y mejorar la imagen de acceso al pueblo.

Finalmente, el delegado municipal envió un mensaje a toda la comunidad: “Quiero saludar a todos, desearles unas felices fiestas y que tengamos un 2026 muy bueno. Esperemos que así sea”.

De esta manera, Facundo Quiroga celebra sus 120 años de historia con una mirada puesta en el trabajo, la recuperación tras un año complejo y la esperanza de un futuro con más oportunidades para toda la comunidad.